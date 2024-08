Primeras palabras de Daniel Guzmán tras ser condenado por sacar a golpes a unos okupas de una de sus propiedades: "No poder defenderme"

Según ha publicado el diario digital 'El Salto', el actor y director Daniel Guzmán ha sido condenado por agredir a unos jóvenes que se habían instalado en una de sus propiedades de la capital, en una zona cercana a Casa de Campo.

El actor tendrá que pagar una multa de diez euros durante dos meses, además de satisfacer económicamente al denunciante con 350 euros en concepto de responsabilidad civil por unos hechos que tuvieron lugar en mayo de 2023, cuando Guzmán accedió a la vivienda en compañía de ''cuatro hombres bastante fuertes'' que sacaron a golpes a los ocupantes.

Según recoge la sentencia a la que ha tenido el mencionado medio, seis jóvenes, cinco de ellos de 20 años y otro cerca de los 30, decidieron instalarse en la vivienda del actor sin saber quién era su propietario. Los chicos se encargaban de cuidar su jardín y cuando se enteraron de que la casa era propiedad del actor, decidieron ponerse en contacto con él para dialogar, ya se sabían que ''era aparentemente sensible a los problemas de vivienda''.

El 20 de mayo de 2023, alrededor de las seis de la tarde, ''cinco hombres, uno de ellos tapado,'' entraron por una ventana abierta del patio interior para sacarles a golpes de la vivienda. ''Todo fue muy rápido, nos pegaron y nos sacaron de la cocina a rastras preguntándonos por las llaves'', detallaba uno de los jóvenes. Fue en ese mismo momento cuando reconocieron al actor y decidieron grabar un vídeo, que ha sido clave en el proceso.

Las consecuencias de la visita dejaron a uno de los denunciantes presentaba lesiones como "escoriaciones en codos, dorso del segundo dedo, cuero cabelludo, labio superior derecho, región supraciliar derecha y mejilla derecha''.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid condenó al actor por un delito leve de lesiones el pasado 26 de junio. El conocido actor negó en todo momento su participación en la supuesta agresión a los okupas, por lo que tampoco acudió a la vista oral a pesar de estar citado.

Sus primeras declaraciones

Después de que saliera a la luz esta información, el actor ha decidido romper su silencio y explicar su versión de lo ocurrido. La hizo a través del programa 'TardeAR' al que mandó un contundente mensaje.

"La verdad es que estoy un poco sorprendido. Por un lado, por la falsedad de lo transmitido, y sobre todo, de un juicio del que no se me citó de forma correcta y, por tanto, no me pude presentar para conocer la denuncia ni los hechos, y sobre todo, no poder defenderme", aclaró.

"Cuando el juicio se dicte nulo, entiendo que también se sabrá y le darán difusión. Un abrazo", terminó diciendo en su mensaje.