Ana Peleteiro estalla contra los que le acusaron de tapar el nombre de España en los Juegos Olímpicos: "A los ofendiditos que lloráis"

Ana Peleteiro se ha quedado con la miel en los labios en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de París con una sexta plaza que sabe a poco con 14,59 como mejor salto, a tan solo ocho centímetros del bronce.

La gallega comenzó buenas intenciones y estableció una marca de 14,55, superando su marca de la semifinal y colocándose tercera en la clasificación tras la primera ronda. Su siguiente salto no fue tan bueno y no logró superar su marca. El cuarto salto aportó algo de esperanzas, aumentando su marca hasta los 14,59, manteniéndose en quinta posición, pero en los dos saltos siguientes, la atleta española no logró mejorar sus saltos y terminó en sexta posición.

"Os mentiría si os dijera que estoy contenta con el resultado de ayer, porque no es cierto. Pero también os mentiría si no os dijera lo orgullosa que estoy del camino que he recorrido en los últimos 19 meses"; aseguró en sus redes sociales donde hizo un repaso de su paso por París.

"Ha sido muy duro llegar hasta aquí por eso mismo tengo que estar orgullosa de mí, de mi equipo y de todos los que habéis creído en este sueño. El deporte a veces es así, pero yo creo que todo pasa por algo, y estoy segura que saldré más fuerte y guerrera que nunca", anunció dejando claro que ya se ha sacado "el billete directo para el mundial de Tokyo 2025".

Las palabras de Ana Peleteiro tras las críticas recibidas / Instagram

Además de agradecer todo el apoyo recibido y de reflexionar sobre su paso por los Juegos Olímpicos de París, Ana Peleteiro también quiso enviar un mensaje a todos aquellos que la criticaron por tapar el nombre de España de su uniforme de competición con el dorsal.

"Aclaración a los ofendiditos que lloráis porque supuestamente estoy 'tapando' el nombre de España. Me lo pongo en el pecho, porque en el descenso del último salto hacia la arena, se me clavan los imperdibles en la barriga", explicó.

"Se nota que sabéis bien podo de atletismo para intentar atacarme con algo así", asegura. "Defiendo siempre orgullosa los colores de mi país y lo seguiré haciendo mientras el cuerpo me lo permita."