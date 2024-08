Anita Matamoros preocupa a sus seguidores y revela su problema de salud: "Estoy mal"

Anita Matamoros se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones por el Sur con unos amigos, pero en medio del relax, la buena gastronomía y el sol, la hija de Kiko Matamoros se ha dado cuenta de un detalle sobre su salud que le ha preocupado mucho.

La influencer ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que ha mostrado como uno de sus hombros estaba visiblemente más alto que el otro. "Heavy cómo tengo el cuello y la diferencia de altura entre mis hombros. Estoy: mal”, escribió en el vídeo.

"Nunca lo había visto tan desnivelado", comentó con una de sus amigas que también se ha quedado muy sorprendida al ver la espalda de Anita.

Anita Matamoros habla de su problema de salud / Instagram

Este desnivel en sus hombros puede deberse a varias causas. Entre las más comunes se encuentran la mala postura, la escoliosis o incluso el estrés muscular. Lo que deberá hacer para saber con certeza de que se trata será acudir a un médico.

Por ahora, no se sabe qué está causando el desnivel en los hombros de Anita Matamoros, pero no parece nada extremadamente preocupante porque no le está impidiendo disfrutar de sus vacaciones.