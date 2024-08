Le revientan la exclusiva a Alejandra Rubio y desvelan el sexo de su bebé

En medio de constantes rumores y críticas desde que se conoció la noticia del embarazo, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han intentando disfrutar al máximo de esta etapa que están viviendo y que les ha cambiado la vida. En un verano que está siendo especialmente complicado para las Campos por ser el primero sin María Teresa Campos, una nueva noticia llega a la familia que les ha llenado de alegría.

En una familia repleta de mujeres, hemos conocido que sexo del bebé que espera Alejandra Rubio y Carlo Costanzia es... ¡un niño!. Aunque los datos más íntimos del embarazo de la hija de Terelu Campos se han llevado en la más estricta intimidad, finalmente se han hecho públicos algunos de los datos del pequeño que viene en camino revelando también el que podría ser su nombre.

Según han revelado en el programa de 'TardeAr', el bisnieto de la difunta María Teresa Campos podría seguir con la tradición familiar y llevar el nombre de su papá y de su abuelo paterno, Carlo.

Aunque hace tan solo unos días la futura mamá revelaba en una entrevista que está decidida a darle un giro a su vida aparcando sus apariciones televisivas en los programas del corazón e intentando mantener la identidad de su bebé en la más estricta intimidad, ya conocemos dos nuevos detalles del pequeño al que la familia al completo espera con los brazos abiertos a pesar del shock inicial que supuso la noticia del embarazo.

Su papel como madre

Alejandra Rubio ha visitado el pódcast de Nagore Robles en Podimo y ha desvelado que tanto ella como Carlo han hablado sobre la exposición pública de su bebé y ambos han llegado a la conclusión que lo mejor es mantenerlo totalmente alejado.

"Voy a intentar proteger a mi hijo o hija, de la prensa y de todo. Así que no, que no. La cara no. Yo qué sé... Tampoco te digo que igual, a ver, que no haga lo que hacen Lara y Hugo que, de repente, sale de espaldas. Pero yo no soy muy de redes...", confesó dejando claro que no piensa sacarlo en redes.