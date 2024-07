El mensaje de Gloria Camila a Rocío Carrasco por su nueva boda con Fidel Albiac

Gloria Camila ha vuelto a aparecer frente a las cámaras un par de semanas después de someterse a una nueva operación de pecho y lo ha hecho coincidiendo con la controvertida noticia de que su hermano José Fernando y su primo Paco Ortega están siendo investigados por un presunto delito de fraude en la venta de 13 coches en 2020.

"Hoy es de mis primeras veces que salgo, o sea, que imagínate. Llevo un mes de recuperación. Al final ha sido una operación de pecho, pero también me he hecho un retoquito de cosas que a mí no me gustaban, de cosas que no se eliminaban por mucho que hiciese. Entonces, pues ya he aprovechado y aquí estoy ahora, aunque la operación ha sido muy jodida" nos ha contado, reconociendo que aunque la operación ha sido "complicada y bastante larga" y ha tenido incluso "ansiedad", afortunadamente empieza a ver poco a poco la luz.

"Ahora ya estoy mucho mejor, estoy contenta. Era algo que tenía que hacer sí o sí lo del pecho, y además me han arreglado todo lo que yo tenía de complejos, y ya lo iréis viendo" ha añadido, sin dar detalles sobre los retoques que se ha hecho y que como nos ha contado compartirá próximamente en redes sociales.

Sin ocultar la "preocupación" que tiene por José Fernando, citado a declarar por un presunto delito de estafa, Gloria asegura que ha estado desconectada de todo lo que se ha dicho sobre su hermano, pero no ha dudado en defender su inocencia: "Estoy recuperándome y no veo la tele apenas. He estado estudiando y he hecho exámenes que tenía pendientes, pero él lo ha dicho y Paco lo ha dicho. Se ha aclarado el tema. Además, está en proceso judicial y bueno, son cosas que pasan en la vida, o decisiones que se toman y se aprenden" ha sentenciado.

Por último, Gloria ha reaccionado a la boda por la Iglesia de su hermana Rocío Carrasco y Fidel Albiac -que tendrá lugar este otoño coincidiendo con sus 25 años de amor- y, aunque no tienen relación, no ha dudado en mandarle un mensaje: "Yo me alegro. Siempre lo he dicho. A mí las bodas me encantan y le deseo el bien a todo el mundo, de verdad". "Yo espero casarme también algún día. A ver si David hinca rodilla" ha añadido entre risas, confesando que aunque también quiere ser madre, no entra en sus planes por el momento.