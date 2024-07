“En Norteamérica se nos permite hablar, pero podría dejar de ocurrir”

La veterana artista estadounidense actúa en España, acompañada por su guitarrista Gerry Leonard, como parte de la gira “An Evening With Suzanne Vega - Old Songs, New Songs And Other Songs”, que empezó anteayer y la llevará a diferentes localidades.

–Nos visita con Gerry Leonard, su guitarrista, y supongo que los conciertos estarán integrados por sus clásicos y algunas nuevas, como dice el título de la gira.

–Sí, canciones de los discos más antiguos, que todo el mundo conoce, pero también algunas nuevas que tengo a medio grabar, para un nuevo álbum. Hay un par muy contemporáneas, que tratan sobre lo que está ocurriendo. Y los hits, claro: Tom’s Diner, Luka… una mezcla de las diferentes eras de mi carrera.

–¿No se cansa nunca de cantar ‘Tom’s Diner’ o ‘Luka’?

–La verdad es que no. Me gustan y esas dos en particular tiene significado para mí. Tom’s Diner surgió como una canción sobre un tipo solitario que desayuna en un local y se siente solo, hasta que se convirtió en esta canción festiva en los 90, casi diez años después, cuyo estribillo a todo el mundo le gustaba y le ponía, y aún le pone, contento. Me divierte cada vez que la canto. Y Luka tiene un significado especial para mucha gente, porque habla sobre algo real, que ocurre en la vida de muchas personas, y cada vez que la canto la siento así. Nunca me canso de ella.

–Ya que menciona ‘Tom’s Diner’, ¿cómo se sintió cuando dos jóvenes británicos, DNA, la convirtieron en un hit bailable en 1990? No pidieron permiso para samplearla y pudo haberles demandado, en aquella época en que ya se empezaba a regular esa práctica.

–Fue una buena decisión por nuestra parte. La compañía de discos se planteó la demanda, por infracción de derechos de copyright. Pero por la propia producción de la canción ya nos imaginábamos que no había sido un trabajo con muchos medios, eran solo dos chicos jugueteando con la canción y su idea en el fondo era brillante, así que decidimos comprársela y vehicularla nosotros, y ver qué ocurría. Fue un éxito más grande de lo que nunca esperé, pero creo que era una remezcla muy cool, y creo que Nick Batt (DNA) es un tipo brillante: aún somos amigos. El tema se resolvió bien.

–Encabezó una pléyade de cantautoras folk a finales de los ochenta, junto a Tracy Chapman, Michelle Shocked o Edie Brickell. ¿Sintió que iban a contracorriente de lo que había sido la década, marcada por producciones ostentosas?

–Sí, y aún me siento a menudo como si nadara contra la corriente. No es una queja, solo una constatación. Pero creo que eso en el fondo jugó a mi favor. Cuando empecé a principios de los ochenta, solo tenía algunas maquetas grabadas y mucha gente me veía como una vuelta a los setenta, una regresión a la época de los cantautores, pero yo no me veía así. Me veía moderna y contemporánea. No era pop como Cyndi Lauper o Madonna, pero intentaba fundir elementos de la new wave con cosas del funk y del minimalismo neoyorquino en mi propia visión moderna de las cosas. Creo que la gente lo entendió con el tiempo, no al principio.

–En cualquier caso, contó desde un principio con el apoyo de una gran discográfica como A&M.

–Bueno, pero no empezó así, sino con un contrato modesto. Mientras negociaba con A&M, había una mujer en la compañía que veía futuro y potencial en mí y me apoyó, pero el contrato inicial era muy pequeño. Aparecí en las páginas de The New York Times y el contrato mejoró. Pero incluso entonces me dijeron que no esperaban vender más de 30.000 copias. Como mucho. Me di cuenta de que solo en la primera semana vendió 17.000. Me sorprendió. Recuerdo pensar: “Ni siquiera conozco a 17.000 personas, esto va más allá de mi familia, ¿de dónde sale toda esta gente?” (risas). En la primera semana, ya se había vendido más de la mitad de lo previsto. Acabó vendiendo un millón en todo el mundo. Mucho más de lo que ellos esperaban. Cuando tuve un contrato grande ya fue con el segundo álbum, Solitude Standing (1987).

–Qué tiempos aquellos, en los que una crítica en un periódico podía ser determinante para impulsar una carrera.

–Sí, y creo también que entonces las áreas de distribución eran más estrechas, con lo que una crítica en el New York Times tenía mucho más impacto. Ahora tenemos blogs, revistas digitales, streaming, suscripciones, canales de distribución distintos, y ni siquiera el hecho de que suenes en la radio tiene el mismo efecto que antes. Todo es más específico. Y dividido.

–Casi siempre se cita a Leonard Cohen o Lou Reed entre sus principales influencias, pero rara vez a mujeres como Joni Mitchell o Rickie Lee Jones.

–Las mujeres a quienes admiraba eran Chrissie Hynde, de los Pretenders, de quien me gustaba mucho su actitud y su forma de vestir, también Patti Smith, por su imagen andrógina, siempre vistiendo chaquetas, que es una prenda que yo también llevaba siempre. Pero también me gustaba la mentalidad callejera de Rickie Lee Jones y su aproximación a los sonidos jazzies, y su forma de utilizar el lenguaje, diría que hay al menos dos o tres canciones mías influidas por ella. Joni Mitchell ocupa su propia categoría de mujer: escribió sobre ser famosa, sobre sus amantes, y nunca me identifiqué de verdad con ella.

–Supongo que lo más complicado, y más en un año electoral como este, es escribir sobre el presente sin dejar que la ira se filtre de un modo demasiado explícito.

–Sí, esa rabia está ahí, hablamos sobre ella continuamente, una amiga mía me dice que se cabrea cada vez que pone la tele. Hay presencia de eso en un par de canciones nuevas, una presencia de la política, pero no de una forma muy abierta, porque no me gustan los eslóganes ni esa jerga. Pero es reconocible. En una que se llamará Love Thief, que tiene ritmo Motown y trata sobre una persona que roba amor para luego darlo, y trata de combatir el odio en el mundo. Y la otra es Speakers’ Corner, que trata sobre la situación de una persona que no puede hablar, enfrentado a un grupo de personas que sí pueden, pero solo para decir tonterías, y usan esa plataforma para el odio: su línea final incide en la necesidad de que utilicemos ese Speakers’ Corner, como el de Londres, antes de que sea demasiado tarde y ya no esté, porque bajo algunos gobiernos no lo tienes, no se te permite hablar. En Norteamérica se nos permite hablar, pero podría dejar de ocurrir en el futuro. De eso va la canción.