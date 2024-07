Preocupación por el estado de salud de Anna Padilla tras sufrir la picadura de una garrapata

Anna Padilla ha encendido todas las alarmas entre sus seguidores al contar el susto que se ha llevado durante sus vacaciones con su novio y unos amigos y es que estuvo durante todo un día con una garrapata a adherida a la frente.

Según ella misma confesó se dio cuenta de que tenía algo negro en su cabeza, pero su primer pensamiento fue creer que se trataba de un "lunar maligno". Asustada, prefirió callarse y no contárselo a nadie, pero esa noche no pegó ojo.

La sorpresa llegó al día siguiente cuando se levantó de la cama y se dio cuenta de que ese 'lunar' ya no estaba. Con la ayuda de su novio trataron de encontrarlo hasta que a él se le ocurrió pensar que se podía tratar de una garrapata. Y efectivamente. Al levantar la almohada vieron que el arácnido estaba allí.

Aunque en un primer momento no le dio importancia, la influencer ha terminado yendo al médico de urgencias tras la insistencia de su madre y sus seguidores. "Gracias por preocuparos, me habéis mandado un montón de mensajes diciéndome que, por favor, eso era peligroso. Yo me lo estaba tomando a coña porque pensaba que era un lunar malo", dijo.

"Saber que era una garrapata me dio alivio, pero claro, luego me empecé a preocupar", confesó después de desvelar el médico le había pactado antibióticos para ver como evoluciona. "No sabemos, pero bueno. Mejor prevenir que curar. Yo me encuentro bien, todo controlado", terminó diciendo después del susto.