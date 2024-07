Desvelan detalles íntimos de la casa en la que pasa el verano Ana Rosa Quintana en Sotogrande

Con la llegada del verano los rostros televisivos ponen rumbo a sus destinos favoritos para disfrutar de sus vacaciones rodeados de amigos y familia. Cada año los presentadores de televisión nos hacen partícipes de sus días de desconexión.

Ana Rosa Quintana lleva ya varias semanas de vacaciones en su lugar favorito y al que no falla cada año. La presentadora es una amante de Sotogrande en Cádiz donde todos los veranos se aloja en su propio domicilio, rodeada de sus amigos, marido Juan Muñoz, y sus hijos, donde no para de hacer planes continuamente. Ubicada en la exclusiva zona residencial de Sotogrande, en el municipio andaluz de San Roque, se encuentra la propiedad de Ana Rosa Quintana. Y es que, a pesar de que la presentadora no sea partidaria de compartir detalles de su vida privada, hemos podido ver algunos de los rincones de su casa gracias a las publicaciones que ella misma ha publicado.

El lado más familiar de Ana Rosa Quintana, en Sotogrande

Una de las estancias que ha trascendido es un salón de juegos infantil para sus hijos más pequeños, con todo tipo de entretenimientos y dispositivos. Además, un gran jardín repleto de vegetación acompañado de un porche con pérgola, o el campo de golf que colinda con su vivienda, han sido los protagonistas de algunas instantáneas publicadas por Ana Rosa. Aunque la presentadora sea partidaria de pasar mucho tiempo en su domicilio de Sotogrande, es usual verla divertirse con amigos en restaurantes, barcos o locales exclusivos, siendo esta una de las zonas más frecuentadas por los rostros más conocidos de nuestro país.

Sea como sea, está claro que tan pronto como la protagonista de las mañanas de Telecinco pise su domicilio de Sotogrande, podremos disfrutar de las fotografías más familiares de la presentadora, que como cada año comparte a través de su perfil de Instagram.