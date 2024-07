Ángel Llacer reaparece desde el hospital y con un bebé en brazos: “Ha sido un regalo de la vida”

Hace poco más de una semana, Ángel Llàcer regresaba a la pequeña pantalla momentáneamente después de pasar uno de los episodios más duros de su vida, aunque el jurado de 'Tu cara me suena' sigue lidiando con una bacteria estomacal. En el programa del pasado día 17 de mayo, aparecía puntualmente en el popular programa vestido con un llamativo disfraz rosa con la que encarnaba, según él, a una bacteria.

"¿Usted que comió en Vietnam para ser una bacteria?", preguntaba el presentador. "Fui a Vietnam, y me dijeron no comas… Y yo me lo como todo, en las calles. Y cogí una intoxicación. Me curé, volví de allí, y el bicho vivía en mí, hasta que se ha reproducido en mi intestino, y he tenido una colitis aguda. Ha sido muy heavy", explicó el catalán.

En espacios de la mesma cadena, varios expertos habían explicado que dicha bacteria se transmite únicamente entre humanos y que puede provocar una "infección grave" que genera "una diarrea grave, con sangre, moco y pus, y deshidratación". "Puede invadir la pared del intestino y puede producir abscesos en algunas localizaciones intestinales", ha asegurado.

Ahora, de nuevo el propio Llácer toma la palabra para dar cuenta de su estado actual a través de su perfil en Instagram. "Después de volver de un viaje por el sureste asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Tras recibir el alta, regresé a Barcelona creyéndome recuperado", comienza el duro comunica acompañado de una imagen con un recién nacido, hijo de "un muy querido amigo mío".

"Me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… Y aquí es cuando tuve el susto real", cuenta ya fuera de peligro. "La insistencia y la profesionalidad de la Dra. Campray, ‘mi salvadora’ y diligencia y saber hacer del DR. Pérez Prieto y los doctores Simón, Pizza y Gaggioti, me salvaron la vida", asegura Llàcer.

"No quiero dejar de agradecer el cariño y cuidado del todo excelente personal de la UCI que me atendió todos estos días. No os podré olvidar nunca", añadió el catalán.

"Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos. Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación. Voy a esforzarme para que esta recuperación sea corta y volvamos a vernos pronto en los teatros o en la televisión… haciendo lo que mejor sé hacer que es entretener", terminó asegurando el presentador