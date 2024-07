Desvelan el Whastapp que le mandó Belén Esteban a Jesulín

Hay personajes televisivos que no se deben perder por el valor que aportan a la cultura popular. Belén Esteban es una de esas joyas pop que a lo largo de su carrera dejó para el recuerdo infinidad de recuerdos. Pese a la cancelación de 'Sálvame', ella y sus compañeros buscaron una alternativa para seguir ofreciendo entretenimiento.

Hace apenas unos días, en el renovado formato 'Ni que fuéramos Sálvame', la colaboradora estalló contra su ex, Jesulín de Ubrique, y lo criticó sin pelos en la lengua. Todo ocurrió cuando se propuso desvelar el contenido de una demoledora carta que en su día le envió María José Campanario, quien actualmente sí está con el ex torero.

La misiva fue enviada en 2021, pero Esteban todavía la conserva en su teléfono móvil. Por primera vez, la colaboradora decidió leerla en directo, a pocos días de que "la Campanario" cumpliese 46 años. Sin embargo, a la 'princesa del pueblo' no le importó y decidió crear un potente momento televisivo.

En la misiva, la odontóloga duda de que el torero sea el padre de la hija que tienen en común y, al recibirla, la colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' no dudó en reenviársela. Sin embargo, nunca hubo reacción ni respuesta de Jesulín. Según aseguró, esta actitud le molestó muchísimo y todavía no ha podido perdonarle.

Por esta razón, la colaboradora no dudó en lanzar un mensaje nuevamente al torero: "Para mí esta carta fue muy dura, pero ¿sabes qué fue más duro para mí? No la carta, porque me la paso por el mismísimo. Fue más duro que el padre de mi hija no tuviera un par de cojones de contestar", aseguró Esteban.

Sin embargo, al poco tiempo, tuvo que "recular" porque aseguró que su marido, Miguel Marcos, le había dado un toque de atención. Dirigiéndose a la campanarios indicó que no tenía intención de una guerra entre ambas. "Ni con él tampoco. Yo me alegro de la familia que tenéis. Hay algo en común entre nosotros, que aunque no queramos, hay algo en común", añadió.

La 'princesa del pueblo' se emocionó al recordar aquellos días en los que la carta circuló por todas partes pero aseguró que su intención era enterrar el hacha de guerra.

Sin perdón para Jesulín

Con quien Belén Esteban indicó que no iba a ser transigente es con su ex marido: "No voy a perdonar es al que no voy a perdonar. No por mí, sino por lo que más quiero. María José, tú tampoco has ayudado. Te veo muy bien. Quiero que seas feliz, que seas feliz con él, pero en tu puta vida se te ocurra escribir otra carta. Porque sabes que yo lo hablo", sentenció.