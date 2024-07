Marieta y Rubén Torres: ¿un tonteo que puede llegar a más?

Aunque durante su edición no vimos ningún tonteo entre ellos, al llegar de Honduras Marieta y Rubén Torres se lanzaban indirectas en los platós y dejaban entre ver que entre ellos había un tensión no resuelta... pero nada hemos sabido de lo que podría haber pasado hasta este martes.

Marieta y Rubén se reencontraban en el plató de 'Supervivientes All Stars' y Sandra Barneda no dudaba en preguntarles si ha llegado a pasar algo entre ellos: "Fue el taparrabos de Torres, hicimos piececitos..." respondía la exconcursante, confesando que hubo un día en el que se sintió atraída por él.

"Además, le dije 'échate para allá, porque a mí la libido no se me va' y a él se le recupero, así que le eché para allá" añadía Marieta, pero enseguida se ruborizaba: "Es broma".

Sin embargo, sus palabras ambiguas desataban el interés de la presentadora que les preguntaba si en España había pasado algo más entre ellos, Marieta contestaba que "yo he recuperado el tiempo perdido, Sandra" y dejaba claro que, al menos por el momento, no han intimado: "No, no, tengo un novio diferente cada semana".