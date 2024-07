La gondomareña Desirée Vila protagoniza la portada de 'Women`s Health'

Tan sólo dos semanas después de que el tenista paralímpico vigués Martín de la Puente protagonizase la portada de la revista masculina Men´s Health, le toma el relevo la gondomareña, Desirée Vila. La atleta paralímpica aparece a propósito de su gran salto en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La gallega, de 25 años, se afronta a sus segundas olimpiadas con actitud, sin pensar en su discapacidad como algo limitante. Aunque confiesa estar nerviosa, también asegura estar disfrutando de un momento preolimpiadas en el que se encuentra en muy buena forma física, más ágil y con fuerza para los retos. Así, mostrando fortaleza y seguridad con las manos en las caderas, posa en la portada de la revista especializada en salud femenina.

Antes de perder la pierna derecha, Vila era gimnasta. Sin embargo, tras su accidente y una negligencia médica, no todo fue fácil. En la entrevista con Women´s Health explicó que fue el momento de mayor presión de su vida. "Todo el mundo tenía la expectativa de que yo iba a volver al deporte sí o sí. Y sobre todo era como que debía ser muy rápido. Claro, yo acababa de vivir una situación muy traumática y no estaba preparada a nivel físico ni psicológico, y necesitaba que creciera en mí esas ganas de hacerlo, porque tomar la decisión de ser deportista de élite no es fácil", explicó. Además, indica que sintió la presión por parte de su ambiente más cercano: "Fue difícil, y creo que tardé más en volver por esa presión. Si no la hubiese tenido hubiesen nacido de mí esas ganas. Y en la competición, en los Juegos, por mi personalidad, quieres hacerlo bien y no fallar a tu equipo", añadió.

Con todo, decidió dar un cambio a su vida. Ver unos Juegos Paralímpicos tras llevar un año amputada fue una fuente de inspiración. Se inició en el salto de longitud y con disciplina y ganas logró alzarse seis veces campeona de España y quedar sexta en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021.

En esta nueva oportunidad dice que firma por "un bronce", para el que antes tendrá que enfrentarse a fuertes rivales como la australiana Vanessa Low o la italiana Martina Caironi.