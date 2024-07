Continúa el mal rollo entre Bertín y Gabriela

Gabriela Guillén está harta y así lo hizo saber esta semana en Espejo Público (Antena 3) donde aseguró que Bertín Osbone no se interesa por el bebé de ambos y que va a luchar hasta el final por sus derechos. Osborne no quiere hacerse las pruebas de paternidad. Que no, que no quiere el paseíto a los juzgados con toda la prensa en la puerta y con la muestra de su esperma en mano (bueno, eso no iba a pasar, pero sería divertido) para comprobar que genéticamente es el padre de la criatura. A Bertín le parece redundante y bochornosa esta opción. Él cree que ya ha hecho suficiente y que no hace falta más. Que la sentencia será favorable a los derechos del menor con su aceptación. Pero Gabriela Guillén no lo ve igual. El cantante ya ha cambiado varias veces de opinión.

Aún retumba en la cabeza de Gabriela la portada de la revista “Hola” donde Norberto aseguraba: “He decidido que no voy a ser padre”. ¡Como si eso se pudiera decidir! Cuando estas desafortunadas declaraciones generaron tanta polémica y tanto rechazo que afectaron a su imagen y a sus negocios, Bertín rectificó, asumió que iba a hacerse responsable de sus actos y pidió perdón. Poco se habla de lo que ha conseguido y consigue la lucha feminista y de lo que nos estamos deconstruyendo como sociedad. En otro momento, no hace tanto, a Bertín no se le hubiera dicho ni mu y seguiría llenando plazas de toros en sus conciertos. Ahora, no solo tiene que pedir perdón, sino que su imagen ha caído en picado. Ya nadie le ríe sus machiruladas.

‘Urdangarines’

Estos días los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin están siendo noticia. Todos menos Juan, el mayor, que es el más discreto y el más protegido. Muy al contrario que su primo Froilán, Juan es muy casero, poco dado a las relaciones sociales y con pocas ansias de protagonismo. Sus últimos años en el colegio, cuando su padre estaba imputado por el caso Noos, no fueron fáciles. Y la cosa no mejoró con el tiempo que vivieron en Washington. Ahora su objetivo es pasar inadvertido y que poco se sepa de él. Pero sus hermanos esta semana han sido noticia.

Miguel, el pequeño de los varones, saltaba a las páginas de las revistas al ser fotografiado, por primera vez, con su novia., Olympia Beracasa, venezolana y de una familia millonaria que reside en Suiza. Pero eso es lo de menos. Hace unos meses fue pareja de Bosco Martínez-Bordiu, sobrino de Pocholo. Esto no le ha hecho mucha gracia a la familia del rey..

Pablo Urdangarin, por su parte, está de vacaciones y ha viajado a Múnich con su novia, Johanna Zott, donde disfrutaron del partido de Eurocopa en el que la selección española consiguió ganar a Francia. Las Mamarazzis fuimos bien informadas de esta escapada de los tortolitos. Presenciaron el partido en una zona privilegiada del Allianz Arena. No en el palco, pero sí en una zona muy vip, justo detrás de las familias de los jugadores.

Irene Urdangarin, la pequeña del clan, no tendrá unas vacaciones muy tranquilas. Según Informalia, ha suspendido el examen de conducir. Si en sus primeras vacaciones con su novio, Juan Urquijo, se escapan a algún lugar, deberá conducir él.