Gabriela Guillén estalla contra Bertín tras su última decisión sobre su paternidad: "Está la justicia"

Gabriela Guillén ha vuelto a arremeter contra Bertín Osborne después de que el cantante confirmase a través de su entorno que no se va a someter a las pruebas de paternidad en el Instituto Nacional de Toxicología tras ser citado oficialmente por la Justicia. Como argumenta, no lo considera necesario después de haber reconocido oficialmente al hijo de la paraguaya a mediados de junio tras alcanzar un acuerdo privado con ella y haber presentado un escrito en el Juzgado asumiendo su paternidad y allanándose a la demanda que presentó su ex hace varios meses.

Un gesto el de Bertín al que no tardaba en reaccionar Gabriela, asegurando indignada que se ha enterado de la citación del cantante por la prensa y que, "si se ha hecho la prueba o se la va a hacer, llega tarde".

En declaraciones a 'Espejo Público' la esteticien ha revelado que es rotundamente "falso" que tenga una buena relación con el presentador, del que no sabe nada desde el 12 de junio, cuando lanzaron el comunicado conjunto en el que Osborne reconocía al menor. "No se interesa ni por mí ni por el bebé. No sabe nada de su hijo" ha reconocido, advirtiendo que está dispuesta a "ir hasta el final". "Exijo todos los derechos de mi hijo, los económicos también" ha zanjado harta.

Este viernes Gabriela ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho "muy enfadada" como ella misma ha revelado. "Yo sé lo que he dicho y estoy enfada por las cosas que se inventa la gente, los periodistas y esto remata. Yo sé lo que he dicho y ya está. No voy a hablar más" ha afirmado muy molesta y sin entrar en detalles.

Sí ha querido aclarar que su enfado no es con Bertín, aunque ha dejado claro que "yo no he cambiado en ningún momento el acuerdo. Es que no hay ningún acuerdo de nada. El acuerdo que firmé es lo que hay y ya está, no hay más. Que se inventen otras cosas y que digan otras cosas" ha sentenciado.

Respecto a sus palabras asegurando que va a llegar hasta el final y que está dolida porque el cantante no se ha preocupado por su bebé y por ella, Gabriela ha apuntado que "es una cosa privada nuestra y no lo voy a comentar y que se hagan especulaciones es lo que me fastidia, pero no me duele".

Molesta, la paraguaya también se ha pronunciado sobre la decisión de Bertín de no someterse a las pruebas de paternidad, asegurando que a ella "no me tiene que parecer bien ni mal, está la justicia para eso". "No voy a comentar nada, le preguntáis a él" ha zanjado.