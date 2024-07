La tajante respuesta de Jessica Bueno a las preguntas de su embarazo con Luitingo: "De 5 meses"

Jessica Bueno y Luitingo están viviendo un verano de ensueño. La pareja está de lo más enamorada y su relación va viento en popa desde que salieron de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Desde entonces no se han separado y el cantante se mudó a Bilbao para estar más cerca de ella y de sus hijos.

La pareja está disfrutando de unos días de vacaciones en Cádiz sin los niños que la modelo tiene con Jota Peleteiro, pero ese disfrute se han visto un tanto empañado a raíz de una serie de comentarios que Jessica Bueno ha estado recibiendo en sus fotografías en la playa.

Los seguidores de la modelo no han dejado de preguntarle si está embarazada de Luitingo, y ella, harta, ha querido zanjar los rumores con un sentenciador vídeo en el que ha respondido tajante a la pregunta.

"Como queda mucho verano por delante y me vais a ver con ropa de baño o vestidos más ajustados, me veo con la necesidad de subir este vídeo para que dejéis de insinuar que estoy embarazada porque NO ES ASÍ", comienza diciendo.

"Nunca voy a volver a estar planísima a no ser que me opere, que no lo voy a hacer al menos de momento, porque tampoco tengo tanto complejo. Es lo que hay, después de haber tenido tres hijos. Estoy contenta con mi tripa. Este es mi cuerpo. Esta soy yo y este es mi culo lleno de estrías", dice dejando claro que tras ser madre de 3 niños su cuerpo no puede volver a ser el mismo.

"Yo sinceramente no sería capaz de preguntar a una mujer o dar por hecho. Si una mujer no lo ha comunicado puede haber mil historias detrás. Me parece una falta de respeto. Puede ser algo de tripa, puede ser constitución, puede ser porque haya comido más o esté con el periodo..."

La modelo ha querido dejar claro lo orgullosa que está de sí misma y que, aunque haya días en los que "parece que estoy de 5 meses", solo se preocupará de su 'barriga' "cuando tenga tiempo y me apetezca o verdaderamente sea un complejo".