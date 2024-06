Laura Boado, camarera de 'First Dates', y Álvaro Benito de Pignoise, pareja sorpresa del verano

Laura Boado dio el salto a la televisión con su participación en 'La isla de las tentaciones. La gallega acudió al programa de Telecinco para poner a prueba su amor por Alejandro Pérez. Sin embargo, terminó allí conociendo al que después sería su novio, Saúl Pina y con el que mantuvo una relación de casi dos años.

Hace solo unas semanas la pareja anunció su ruptura dejando claro que entre ellos no hubo terceras personas y que ambos se guardaban mucho cariño. Una decisión con la que la actual camarera de 'First Dates' volvía a una soltería que parece haberle durado poco.

Según ha destapado el perfil de 'La Cuernis, Laura Boado habría recuperado la ilusión con Álvaro Benito, el conocido cantante del grupo Pignoise. Una información que ha cogido a todo el mundo por sorpresa y que parece ser cierta, a juzgar por sus últimas declaraciones.

Y aunque no lo confirmó, sí dio a entender que es cierto con sus palabras. "A ver... De eso no quiero hablar. Prefiero no hablar de ese tema. Pero mi corazón está contento", confirmó la gallega. "Estoy muy contenta, superfeliz. Y mi corazón está muy contento", aseguró.