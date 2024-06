Tamara Falcó responde a los rumores sobre su embarazo: "Enhorabuena"

Mucho se ha escrito sobre el embarazo de Tamara Falcó en 2024. No es la primera vez que la marquesa de Griñón se pronuncia sobre la posibilidad de ser madre. Espera y desea poder cumplir su sueño de tener un hijo y, como no puede ser de otra forma, tras su boda con Íñigo Onieva, se desataron todos los rumores.

Los inicios de la relación entre la hija de Isabel Preysler y el empresario no fueron fáciles. Sus idas y venidas ponían difícil pensar en que podrían dar el paso de tener un hijo. Sin embargo, desde hace algo más de un año, boda de por medio, su relación está más que asentada y es por ello que muchos medios ya se atreven a teorizar sobre un futuro retoño.

A Tamara le preguntan y repreguntan, igual que a Íñigo o a su madre Isabel. El tema está en todas partes y es por ello que 'la Falcó' ya no se corta a hablar de este tema públicamente y reconoce que incluso le ha llevado a alguna sorpresa en su día a día.

Felicitan a Tamara Falcó por su embarazo

Tamara Falcó en El Hormiguero. / Antena 3

En uno de los últimos programas de 'El Hormiguero', Pablo Motos le preguntó directamente a Tamara sobre una posible maternidad. Ella fue tajante: "¿Sabes lo que más me fastidia de todos estos rumores? Que estoy en plena operación bikini y la gente me pregunta si estoy embarazada. Me dicen 'enhorabuena'... Eso sí que duele".

Sin embargo, como en todas las demás ocasiones, admite que tanto ella como Íñigo estarían "encantadísimos de que fuera verdad", aunque por el momento no están buscándolo.