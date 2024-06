Pillan a Lola Índigo de vacaciones con Achraf Hamiki, el ex de Hiba Abouk acusado de violación

Antes de que empiece de lleno la temporada de festivales y en medio de su gira, Lola Índigo se tomó unos días de vacaciones con amigos en Ibiza. La agencia Gtres fotografió a su grupo compatiendo un día de playa y mostró unas fotografías en las que se veía complicidad entre la cantante (32 años) y un asistente que no pasó desapercibido, el futbolista Achraf Hamiki (25 años).

La intérprete también compartió plano con el exjugador del Real Madrid a bordo de un barco. Ambos estaban acompañados de la influencer Madame de Rosa y el rapero Don Patricio, amigos conocidos de Índigo.Todos ellos pasaron el día surcando las aguas del Mediterráneo.

Sorprendió la presencia del deportista madrileño, ex marido de Hiba Abouk. Tanto la cantante como el futbolista se siguen desde hace tiempo en Instagram y no es la primera vez que coinciden en algún ámbito cultural o de ocio. Sin embargo, se desconoce hasta que punto llega la relación entre ambos. De hecho, los rumores de una posible relación amorosa entre ambos no tardaron en llegar, algo que la cantante desmintió de forma contundente. “El acoso es insoportable. Nunca hablé de mi vida, pero llevo dos años con pareja y me relacionan con un hombre porque respiramos el mismo aire, sin contexto, y de la nada recibo violencia verbal y una humillación sin sentido. La prensa es horrible, pero por aquí sois mucho peor”, expresó. Por su parte, el exmarido de Hiba Abouk decidió permanecer en silencio ante los rumores.

Achraf Hakimi es defensa del PSG y la estrella de la selección marroquí, país de donde es su ascendencia. El equipo de la capital francesa pagó 60 millones de euros por él, tras pasar por el Inter de Milám, Borussia Dortmund y el Real Madrid. Su excelencia deportiva ha sido reconocida con premios como el Balón de Oro africano sub 21, tanto en 2018 como en 2019.

Pero el futbolista se dio a conocer fuera de los círculos deportivos por otros motivos. En febrero de 2023 fue acusado de violación por una joven de 24 años, que decía haber sido invitada a casa del futbolista, donde a pesar de sus protestas le habría besado los pechos y penetrado con los dedos. Desde entonces no ha habido más noticias e la investigación, más allá de su declaración ante los tribunales el pasado diciembre.

La que por aquel entonces era su mujer, Hiba Abouk, con quien tiene dos hijos, lo dejó. Declaró que, aunque ya tenía la decisión tomada, ella siempre se posiciona del lado de las víctimas.