La influencer Rebeca Stones comparte la reacción alérgica que le pudo haber causado el ácido hialurónico

Corregir o aumentar la forma de nuestros labios y mejorar su simetría, hidratarlos o reducir el impacto del paso del tiempo en nuestra piel son algunos de las funciones que cumplen los tratamientos con ácido hialurónico, un compuesto presente en nuestro cuerpo de forma natural, en la piel. Este forma parte de la sustancia fundamental de la matriz extracelular, a nivel de las articulaciones y estructuras cartilaginosas. Sus aplicaciones en estética son múltiples. Además, por sus características hidrofílicas es un magnífico aliado en la revitalización facial por si sólo, o asociado a otros nutrientes.

Los efectos del ácido suelen durar entre los seis y los 18 meses, aunque no hay un tiempo exacto. El cuerpo lo reabsorbe y, en cualquier caso, se puede quitar mediante otros métodos.

Una posible consecuencia de este tratamiento es lo que pudo haber padecido Rebeca Stones, la influencer y escritora viguesa. La joven compartió esta tarde con sus seguidores una imagen en la que se mostró con los labios hinchados, sin un motivo aparente. "Desde hace un par de meses los labios se me hinchan de forma completamente aleatoria. Ayer fue demasiado y fui a urgencias porque no paraban de crecer, me pincharon corticoides, pero no supieron decirme a qué se debía", explicó.

A continuación, mostró varias tomas en las que se veían diferentes hinchazones ocurridas en diferentes días y pasó a explicar su última experiencia: "La hinchazón de hoy empezó fuerte ayer por la noche, como cada vez era peor fui a urgencias y me pusieron una vía con corticoides, me dio un ataque de pánico porque a mí estas cosas me ponen muy nerviosa y además, los labios no se deshincharon nada", relató Rebeca Stones.

Las historias de Instagram de Rebeca Stones / Fdv

Una usuaria le escribió diciendo que le había ocurrido lo mismo a una conocida y que "era porque su cuerpo estaba rechazando el ácido hialurónico que se había puesto meses antes". La influencer contestó que ese era uno de los escenarios que estaban valorando, aunque en su caso se inyectó el ácido hace dos años y medio.

Por el momento, Stones se realizó una ecografía en los labios y se está planteando un tratamiento con hialuronidasa para eliminar al 100% los restos de ácido que puedan quedarle. "No tenía ni idea de que esto podía pasar", concluyó la viguesa en Instagram.