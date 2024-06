El comentario de Isabel Pantoja con el que habría desvelado el sexo del bebé de Anabel: "Me va a matar"

Anabel Pantoja se ha convertido en una de las grandes protagonistas del verano después de convertirse en portada de la revista 'Lecturas' donde anunció que está esperando su primer hijo junto a su novio David, el fisioterapeuta de su tía.

La pareja, que acaba de celebrar un año de relación, llevaba tiempo "buscando el bebé". Y como desvela en la exclusiva, en octubre del año pasado se quedó embarazada, pero "no pudo seguir adelante. Fue de muy poco tiempo". "Un palo", en sus propias palabras, que hizo que en esta ocasión decidiesen esperar "los meses de seguridad". "Tenía miedo, no quieres ilusionarte por si no sale bien, pero el doctor me ha dicho que está todo perfecto y estoy mucho más tranquila" confesó.

Por el momento Anabel no ha querido conocer el sexo del bebé que espera junto a su novio David. La sobrina de Isabel Pantoja ha confesado que esperará hasta el 15 de julio, día de su cumpleaños, para descubrir su tendrá un niño o una niña rodeada de todos sus amigos, pero alguien de la familia se le podría haber adelantado.

Isabel Pantoja está muy emocionada con la llegada del bebé y ese deseo podría haberle jugado una mala pasada en su último concierto cuando hizo un llamativo comentario que ha desatado todo tipo de especulaciones, e incluso hay quienes se aventuran a señalar que ha revelado el sexo.

"Un momento. Me va a matar, pero ese aplauso es para mi Ana y para mi futuro sobrino nieto", pronunció mientras llamaba a Anabel Para que la acompañara en el escenario. Unas palabras en las que muchos vieron una revelación y que dan a entender que el hijo de Anabel va a ser un niño.