Sale a la luz la enfermedad de Terelu Campos que la tiene apartada de la televisión: "No se va a curar si no se opera"

Terelu Campos lleva varios meses atravesando importantes problemas de salud. A comienzos de año, la presentadora pasó varios días ingresada en un hospital después haber sufrido una importante neumonía. Después tuvo que ausentarse varios días de su puesto de trabajo en televisión por unos problemas en las cuerdas vocales.

La colaboradora desapareció por problemas e incluso dejó de dar señales a su círculo más cercano. Una actitud que hizo saltar las alarmas y que la forzó a pronunciarse al respecto para quitar un poco de preocupación. Según ella misma contó, tiene un "edema en las cuerdas vocales" del que se está tratando.

Terelu Campos tiene un edema de Reinke, proceso inflamatorio crónico de las dos cuerdas vocales, provocado por una irritación prolongada debido al consumo de tabaco. Produce problemas de voz como la disfonía, si crece y es de gran tamaño puede provocar problemas respiratorios.

La revista 'Semana' se ha puesto en contacto con la experta Marta Pinillos que le ha recordado a Terelu Campos que quizá el tratamiento que está siguiendo ya no sea suficiente. "Por mucho que vaya a rehabilitación o pase varios días sin hablar no se va a curar si no se opera."