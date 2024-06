Así fue la reacción de Terelu Campos al conocer el embarazo de Alejandra Rubio: "Ahora lo entiendo todo"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han sorprendido anunciando que van a ser padres. Una noticia que la pareja anuncia a bombo y platillo vía exclusiva y que, a pesar de que ha sido inesperada incluso para ellos, no les puede hacer más felices.

La pareja asegura que están ilusionadísimos con la idea de formar su propia familia a pesar del shock y el agobio que supuso inicialmente, cuando se enteraron durante una escapada a Jávea con amigos cuando llevaban solo dos meses juntos. Una noticia que les ha unido más todavía y que afrontan más enamorados que nunca y convencidos de que serán unos padrazos. Y es que aunque no se lo esperaban, aseguran que siempre tuvieron claro que querían tenerlo.

Alejandra está embarazada de 3 meses y 2 semanas, por lo que el bebé nacerá en diciembre. Y aunque todavía no conocen el sexo, la colaboradora televisiva confiesa que le encantaría que fuese una niña.

La colaboradora también ha hablado de la reacción de su círculo más cercano. En concreto de su madre Terelu Campos que, según ha confesado, en un principio se quedó impactada, luego se emocionó mucho.

''Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa... Mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón'', confesó Alejandra. ''Ahora lo entiendo todo'', aseguró que le dijo su madre.

En cuanto a Mar Flores, Carlo confiesa que se lo tomó "mejor de lo que esperaba" aunque le "impactó" un poco la noticia.