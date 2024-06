Viraje de Anabel Pantoja tras el anuncio de su embarazo: "Estoy mejor sola"

Bombazo en el mundo del corazón tras conocerse que Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses. La noticia protagonizada por la sobrina de la tonadillera se ha convertido en la comidilla de todos los programas de televisión.

La sevillana, que está afincada en Canarias desde hace más de un lustro y comparte su vida desde hace un año con el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, ha cumplido de esta forma su sueño de formar una familia. Aunque asegura que tiene un buen embarazo, admite que está teniendo ciertos problemas durante su gestación.

Anabel Pantoja confiese que "está mejor sola"

De momento, Anabel Pantoja asegura que no tiene ni náuseas ni vómitos, pero admite que tiene "mucho sueño" pero que, sin embargo, no duerme "bien por las noches". De hecho, confiesa que duerme "mejor sola" y que molesta a su pareja. "Estamos pasando noches muy malas", cuenta.

Anabel Pantoja anunció que está embarazada de cuatro meses. / LV

El cansancio es otro de los problemas con el que tiene que enfrentarse Anabel Pantoja durante su embarazo. La sobrina de la tonadillera reconoce que se cansa "un poco más de lo habitual" y que, aunque "al principio tenía bajadas de tensión puntuales", ahora esto ya no le supone un obstáculo en su día a día, tal y como reconoce en una entrevista concedida a Lecturas.

Los principales problemas de su embarazo

Uno de los mayores escollos para ella con respecto a su embarazo son las visitas al baño. "Hago muchísimo pipí", admite, aunque al mismo tiempo señala que es prácticamente el único inconveniente serio con el que está lidiando durante su gestación.

El peso también aparece en su horizonte como un posible problema, aunque todavía no ha llegado a esta consideración. "El médico me ha dicho que voy muy bien -afirma Anabel Pantoja a sus 37 años-, pero mi novio y mi madre se echan las manos a la cabeza por cómo me voy a poner", asegura.

Su intención es ponerse inmediatamente en manos de un nutricionista y trabajar "a tope" con su entrenador para intentar contrarrestar la subida de peso.

Por lo demás, Anabel Pantoja confiesa que sólo se le han "antojado caracoles" y, aunque asegura que su embarazo está siendo "bueno", tiene momentos delicados que llevan a su pareja David, al que le lleva diez años (él tiene 27) a "decir lo contrario". "Él -cuenta- te diría que soy pesada e intensa", pero es porque "está soportando lo chunguillo", bromea.