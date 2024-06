La sonada reacción de Antonio David a las polémicas declaraciones de Marta Riesco sobre su relación

Marta Riesco se ha convertido en la gran protagonista de los últimos días. La periodista decidió romper su silencio tras su sonado despido de Telecinco y su relación con Antonio David Flores, y decidió hacerlo en 'Ni que fuéramos'. La nueva versión de 'Sálvame' fue el espacio escogido por la que fuera reportera de 'El programa de Ana Rosa' para contar su verdad.

A lo largo de toda la semana, el programa presentador por María Patiño estuvo compartiendo fragmentos de la entrevista de más de 3 horas que la periodista concedió a los directores de 'Fabricantes Studio' en los que hablaba sin tapujos de su relación, el papel que jugó Rocío Flores en la ruptura y los duros momentos que vivió en Telecinco antes de su despido.

En su aparición en plató Marta Riesco incluso pidió disculpas a Rocío Carrasco, dejando claro que, si bien nunca sufrió ningún tipo de agresión física, ahora empatiza con gran parte del discurso de la hija de Rocío Jurado.

La periodista ha encontrado en 'Ni que fuéramos' un altavoz en el que contar su historia después de más de un año en silencio. El programa ha querido contar con ella como colaboradora y parece que su vuelta a los platós es ya una realidad.

El que no ha conseguido volver a hacerse un hueco en la pequeña pantalla después de su despido ha sido Antonio David Flores. El exguardia civil no ha vuelto a aparecer en televisión, pero eso no le ha impedido seguir hablando y compartiendo con sus seguidores. A través de su canal de Youtube o de sus redes sociales, ha seguido reaccionando a algunas de las cosas que han dicho sobre él.

Por el momento no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, pero según ha publicado '20 minutos', Antonio David Flores ha reaccionado a las últimas declaraciones de su expareja con carcajadas y en tono de burla, por lo que parece que no le está dando ni la más mínima importancia.