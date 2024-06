Ana Peleteiro denuncia los comentarios racista que ha recibido tras aparecer con la equipación de España: "Al algodón, ¿para cuando?"

Ana Peleteiro se encuentra en Roma para debutar en el Campeonato Europeo de Atletismo. La medallista Olímpica arranca con la ronda de competiciones que culminarán con su participación en los Juegos Olímpicos de París.

Como suele ser habitual en ella, durante estos días ha estado compartiendo contenido de su día a día en sus redes sociales. Un contenido en el que aparecía vestida con la equipación de la Selección española y que terminó derivando en un aluvión de comentarios racistas que la ha hecho tomar una drástica decisión.

"Desde ayer, que empecé a crear contenido con la ropa de mi país, España, estoy recibiendo innumerables comentarios racistas en las redes sociales. Han sido muchos los que he ido borrando y bloqueando, pero por supuesto continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección", comenzó explicando en un comunicado a través de Instagram.

"Me da mucha rabia e impotencia, pero sobre todo pena, que a día de hoy sigan existiendo este tipo de personas y que, además, se sigan permitiendo este tipo de comentarios en las redes sociales, sin ningún tipo de represalia".

Ana Peleteiro denuncia los comentarios racistas que está recibiendo / Instagram

"Hoy tengo el corazón un poco dolido, pero sé que estas emociones las convertiré en fuerza para que todos aquellos que se burlan o ponen en causa nuestra nacionalidad, se pongan la mano en el pecho al escuchar el himno de España gracias a nuestros éxitos: No al racismo", terminó diciendo antes de compartir algunos de los comentarios que ha ido recibiendo.

Los comentarios que ha recibido Ana Peleteiro / Instagram

Los comentarios racistas que ha recibido Ana Peleteiro / Instagram

"¿Qué selección es?", "Para lo que ha quedado mi Españita", "al algodón, ¿para cuándo?" o "¿le han quitado la ropa a los españoles?", son algunos de los mensajes que se pueden leer en sus post con la ropa de España.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y quisieron darle todo su apoyo. Un cariño que Ana quiso agradecer antes de anunciar que deja las redes sociales por un tiempo.

"Muchísimas gracias por todo el cariño que he recibido en las últimas horas. Es con lo que realmente me quedo y lo que me impulsa a luchar por mis derechos y mis sueños. Dejo las redes sociales hasta nuevo aviso para centrarme 100% en lo importante", comunicó.

"Ojalá volver pronto con la mejor de las noticias. Y que viva España y los españoles de corazón bonito."