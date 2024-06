El mensaje de Pedro Sánchez a Aitana por su discurso sobre la igualdad: "La lucha que defiendes..."

El pasado lunes, Aitana recibió el premio ELLE Style Awards Shitfer en la gala de los ELLE Style Awards 2024 y quiso aprovechar el recibimiento de este galardón para compartir un discurso que está dando la vuelta a las redes sociales. La artista se animó a denunciar públicamente las críticas y comentarios denigrantes que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

"El comentario más denigrante hacia mí, que me llamen producto de una discográfica. Porque no solo te despersonaliza, sino que te arrebata la identidad. Cuando una mujer reclama su crédito como autora, en solitario o con más gente, puede estar segura de que le van a preguntar: ¿seguro que lo has hecho tú?", confesó.

"Todas sabemos que hay que cantar y bailar y ya habéis visto lo que pasa a veces: una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí", dijo haciendo referencia a su polémico baile en los conciertos con la canción de 'Mi amor'.

"Sé que estoy madurando por otra razón. El machismo no tolera que el ideal femenino inocente juvenil, que muchos vieron en mí, sin ser consciente de ello, se transforme, o mejor dicho, se eche a perder para convertirse en una mujer", agregó Aitana a un discurso que no ha dejado de recibir aplausos y reacciones por parte de todos los sectores.

Han sido muchas las mujeres que han secundado las palabras de Aitana, pero a su lucha también se han sumado hombres. El vídeo de su discurso no ha dejado de compartirse por parte incluso del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha querido agradecer públicamente su valentía y compromiso con la igualdad de género en un tuit: "Muchas gracias, Aitana, por alzar tu voz en defensa de la igualdad, por tu valentía al denunciar que todavía queda mucho por avanzar y por tu generosidad con las generaciones pasadas y las que vendrán. La lucha feminista que defiendes es un modelo para las niñas y las jóvenes que te escuchan", escribió en 'X'.