El "shock" de Terelu Campos al conocer este noticia sobre la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Rocío Carrasco se casa de nuevo. La hija de Rocío Jurado celebra 25 años con Fidel Albiac y quiere celebrarlo por todo lo alto. "Fidel y yo queremos compartir con nuestra gente todos estos años que llevamos juntos con una gran fiesta", ha anunciado.

"Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia", explicaba Carrasco en una entrevista en 'Lecturas' en la que confirmó. "Nos haría mucha ilusión celebrar las bodas de plata casándonos por la Iglesia, igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo".

La hija de Rocío Jurado ya está ultimando los detalles de un enlace en el que Terelu Campos tendrá un papel muy importante. "Fidel le ha escrito a Terelu que quiere que sea su madrina de boda en representación de María Teresa Campos", desveló hace unos días Rocío Carrasco en 'D Corazón'.

Unos días después de la petición, Terelu ha desvelado en ese mismo programa cómo se siente. "Cuando Rocío entra en directo es cuando me dice que no me he enterado del mensaje y, cuando me lo explica... creo que todavía estoy en shock", afirmó.

"Fidel es el gran desconocido en cuanto a su gran sentido del humor, de lo cariñoso y familiar que es. Con nosotros saca esa vena normal de su familia, su casa y su gente y no la faceta de sentirse observado o juzgado", contó Terelu.

Los detalles de la boda de Rocío Carrasco

"Podría ser en la línea de nuestra primera boda. Queremos compartir con nuestra gente todos estos años que llevamos juntos con una gran fiesta. ¡Pueden decir que no llevamos 25 años casados llevo 25 años, 365 días al año, todas las horas y todos los días de la semana, que es más que muchos matrimonios! La primera vez que lo vi dije: 'no sé cómo ni cuándo, pero es mío'", desveló en una entrevista.