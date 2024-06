La boda secreta de Xuso Jones

Las Mamarazzis hemos podido saber, en exclusiva, que Xuso Jones se casó el pasado fin de semana en una ceremonia, íntima y casi secreta, en Murcia. Precisamente es en Murcia donde residía el ya feliz matrimonio. El cantante nunca ha hablado de su pareja y su exposición en redes sociales la limita, en su mayoría, a contenido relacionado con el trabajo y con el humor. De su novio, que es anestesista, ni rastro.

El canal de difusión de Instagram “El chisme” nos ponía sobre aviso. “Un famoso influencer se ha dado el ‘sí, quiero’ en Murcia”. Las informaciones hablaban que a los invitados les exigió dejar sus teléfonos móviles a buen recaudo y que no estaba permitido filtrar información. La propia Ana Brito, copresentadora junto a Xuso del pódcast “¡Poco se habla!”, colgó en redes sociales todos los detalles de su estilismo sin explicar a qué celebración estaba asistiendo.

Algunos testigos aseguran que vieron a los fotógrafos de una revista. ¿Habrá exclusiva? Los amigos más cercanos descartan esta opción. Xuso nunca ha querido exponerse como personaje y, mucho menos, cobrar por ello. El miércoles, en los quioscos, saldremos de dudas. La fiesta estuvo llena de sorpresas. Actuó Ruth Lorenzo, una de las mejores amigas del cantante, y el DJ que amenizó la velada fue Kiko Rivera.

Estos días las redes de Xuso nos han dejado buen detalle de su luna de miel. Para la mayoría de sus seguidores parece un viaje más, pero os podemos asegurar que la escapada a París, incluido un paseo romántico por el Sena, forma parte de su viaje de novios.

Muñoz y Zaldívar: sin amor

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar se casaron a principios de año en secreto ante notario. La última vez que debían coincidir en un sitio así fue hace 17 años por su divorcio. Que nadie crea que es amor ni cosas parecidas. Es una fantochada de dos personas que han sido delincuentes durante mucho tiempo. Julián ha sido incapaz de cumplir la condena que le tocaba. Ni ha devuelto el dinero que saqueó al Ayuntamiento de Marbella ni ha pagado con cárcel la infinidad de delitos que cometió.

Ahora, con la muerte pisándole los talones por un cáncer terminal, quiere hacernos creer que es un agradecimiento a Maite. Mira no, el chantaje emocional de no poder cuestionar a alguien que está a punto de morir no lo vamos a aguantar. Esta boda tiene otros fines que, seguramente, nada tienen que ver con el amor, la ética y la moral.

Chris-Pataky

El discurso del actor australiano Chris Hemsworth –al inaugurar en Los Ángeles su estrella en el paseo de la fama– agradeciendo a Elsa Pataky que renunciara a sus sueños para que él pudiera cumplir los suyos es de todo menos bonito. Vale, el chico es agradecido, que ya es algo. Pero romantizar el sacrificio de las mujeres es algo muy peligroso. Primero, porque sigue reforzando la idea que nosotras, como acto de amor, debemos sacrificarnos por ellos. Y, segundo, porque la Pataky lo hace desde el privilegio de ser una señora rica que puede decidir cuándo irse y cuándo volver. No os dejéis engañar. Los príncipes que se busquen asistentas y canguros en otro sitio. Nosotras, luchemos por conciliar.