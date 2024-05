La nueva rutina de Kate Middleton

Kate Middleton continúa centrada en su recuperación. Desde que la esposa de Guillermo de Inglaterra anunciara que padecía cáncer el pasado mes de marzo, a través de sus redes sociales, muchos se preguntan cómo está evolucionando y en qué momento del proceso se encuentra. También es cierto que existe unanimidad sobre las ganas de volver a verla desempeñando su puesto al frente de la casa real británica con la profesionalidad que siempre la ha caracterizado.

Como es lógico, el secretismo sigue imponiéndose en torno a la princesa de Gales, aunque, poco a poco, estamos descubriendo noticias relacionadas con su estado actual de salud y sobre qué actividades lleva a cabo. La princesa de Gales se sometió a una operación abdominal en enero y, posteriormente, se le diagnosticó cáncer tras las pruebas postoperatorias. Se espera que la cirugía original eliminara el tejido canceroso, pero ha estado sometiéndose a lo que describió como “quimioterapia preventiva” desde finales de febrero.

Según ha publicado la edición estadounidense de la revista Vanity Fair, la princesa de Gales ha superado una fase de su tratamiento con muy buenas perspectivas y se encuentra recuperándose en la casa real de campo Adelaide Cottage, en Windsor, al lado de sus hijos, de su madre, Carole Middleton, y de su gran apoyo para el cuidado de los niños, la niñera española María Teresa Turrión.

Aunque si hay algo que le gusta especialmente a Kate Middleton es dar “íntimos paseos familiares”, una actividad que disfruta con la mayor discreción posible, aunque hay quienes aseguran haber visto a la princesa “fuera de casa con su familia” en las últimas semanas, algo que no se ha podido comprobar, debido a la ausencia de imágenes. Lo que nadie duda es que pasear es una actividad que la mantiene entretenida y que, además, hace que se mantenga activa en la medida de lo posible.

¿Cuándo regresará?

Esa es otra de las preguntas que nos hacemos, pero, a raíz de lo publicado por The Daily Beast, no se espera que Kate Middleton vuelva a la vida pública durante el resto del 2024. Así lo han asegurado a Vanity Fair fuentes consultadas: “No hay un calendario y, desde luego, no hay prisa. Será cuando Kate se sienta preparada y cuando su equipo médico le dé luz verde. Pero volverá a trabajar al 100%, de eso no hay duda”.

Eso sí, según ha publicado el diario Daily Mail, algunos amigos de la princesa de Gales revelan que “tal vez volvamos a ver a Kate en otoño, y solo si entonces se ha recuperado por completo”. El Palacio de Kengsinton está inmerso en cuidar de ella y aseguran que “no se espera que la princesa regrese al trabajo hasta que su equipo médico la autorice”.

Kate Middleton está siguiendo las pautas de sus doctores al pie de la letra: en todo momento se rige por sus consejos y, además, cuenta con el apoyo total del príncipe Guillermo. Toda la familia real británica está pendiente de la princesa, que también recibe todo el apoyo de los ciudadanos del Reino Unido.

Este proceso ha puesto en pausa trámites importantes como, entre otros, el nombramiento de un director ejecutivo para la gestión de la familia que forman los príncipes de Gales. Desde su entorno cuentan que hasta que Middleton no esté recuperada no quieren presionarla con estos temas.