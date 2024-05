Máximo Huerta, ingresado de urgencia

Máximo Huerta se ha visto en la obligación de cancelar su agenda por un importante motivo de salud. El presentador y escritor ha sido ingresado de urgencia este jueves a causa de una diverticulitis aguda de colon, según ha comunicado él a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Me veo obligado a cancelar todos los compromisos de este fin de semana: Zaragoza y Feria del Libro de Madrid. He vuelto a ingresar por urgencias en el hospital por una diverticulitis aguda de colon, de la que ahora mismo me recupero en casa, y me han aconsejado no viajar. Lamento mucho todo el trastorno que pueda ocasionar, pero la salud está por encima de todo. Confío estar el próximo fin de semana”, ha asegurado en este escrito.

Huerta tenía previsto asistir a varias actos con sus lectores en las ferias del libro de Zaragoza y de Madrid, que darán su comienzo este próximo fin de semana. Cabe destacar que el escritor lanzó a principio de año ‘París despertaba tarde’, libro con que le está llevando a muchas firmas a lo largo de toda la geografía española.

Hay que señalar la diverticulitis es una de las enfermedades más comunes del colón. Se desarrolla cuando se forman pequeñas bolsas en la pared del intestino grueso y se infectan, tratándose, generalmente, mediante reposo en cama, dieta absoluta, hidratación intravenosa, analgésicos y/o antibióticos intravenosos.