El mensaje de unión de Law

La cantante viguesa Law lanza dos nuevos sencillos en gallego, “Activismo Cotián” y “Chess”, producidos por Jorge Guerra con el apoyo del sello discográfico Galunk Producións, con los que sienta las bases de su nuevo EP, que tiene previsto publicar el próximo mes de octubre.

“Ya tenía algún tema en gallego y estos dos los hice como algo muy natural, porque me muevo en las dos lenguas y voy intercambiándolas, según me fluya voy escribiendo en un idioma o en otro”, indica la artista.

Disfrutar

En “Activismo Cotiá”, Law, que forma parte de la ola de artistas emergentes gallegos que están renovando el panorama musical actual, habla sobre “cómo el trabajo nos aleja de lo importante: el disfrute de la existencia”. “Siento que el mundo ahora está muy obcecado en la hiperproductividad, en ser responsables de crear todo el rato, de producir, y nos olvidamos de conectarnos con lo más básico”, reflexiona. “Ahora es revolucionario disfrutar y decir hoy no he hecho absolutamente nada y sentirse bien con eso. En el día a día, esos ratos de disfrute son una rebelión contra un mundo acelerado”.

“Chess”, canción costumbrista con un flow reagge, habla de “cómo un amor creció en mí casi de forma inadvertida, como se mueven las piezas de ajedrez”. El tema está dedicado a la persona que le enseñó a jugar. “De repente estaba dentro de mi vida y, de hecho, fue él quien grabó las guitarras del tema”, anuncia.

Carta de presentación

Álex Mufasa, autor de su último videoclip “Diablo”, es también el encargado de dirigir los vídeos musicales de estos dos nuevos temas, que son “la carta de presentación” de su futuro EP, tras la revelación que tuvo de que “había que destruir para crear de nuevo”. “Yo pasé por una etapa personal muy dura hace unos dos años y estaba preparando el lanzamiento de otro EP distinto a este. Esos temas que pensaba incluir hablaban de una etapa vital con la que ya no me sentía en consonancia, ya no me identificaba con esas historias”, explica. “Un día, hablando con el productor Juan de Dios, me dijo que lo tirara todo, que me soltara, que hiciera lo que quería hacer. Fue el momento en el que decidí hacer lo que creía que a mí me llenaba y lo que creía que podía ser positivo para este mundo que va a una velocidad tan loca”, expone.

Tras esa decisión, se confiesa “feliz”, porque está convencida de “estar en el camino”. “Tengo mucha fe en lo que estoy haciendo. Me siento con esa misión de generar ese mensaje de unión entre las personas”.

Psytrance

Así, estos dos temas hacen de puente con “lo nuevo que viene”, ya que el nuevo EP incluye “sonidos muy locos, más electrónicos, más tribales, incluso me voy al psytrance, por lo que estoy creando esa transición, porque tampoco puedo romper a lo brusco y a lo loco con lo que estaba haciendo”, anuncia.

Law, durante el rodaje de los videoclips. / Laura Rodríguez

Por lo pronto solo puede confirmar su presencia en el Wilde Fest, en Oia, el 30 de agosto. “Me gusta llamar a mis conciertos rituales de barrio, porque tienen esa parte mística, espiritual, de conexión, pero también esa parte gamberra, de diversión, de pasárselo bien”. Se trata de “un año de introspección” para Law, en el que “plantar las semillas para que el año que viene esté el campo crecido y florecido y con muchas ganas de avanzar por él”.

Música en gallego

Por lo pronto, desea que el público haga muy suyas sus nuevas canciones, con “temas que hablan de amor y de odio a la esclavitud”. Tampoco le da miedo dedicarse a “hacer música en gallego”, ya que “se ha abierto muchísimo el camino con un montón de compañeras y amigas como Mondra, Fillas de Cassandra, hydn..., que están abriéndonos el camino a todas para hacer de nuestra lengua un vehículo más de comunicación”.