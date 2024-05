El regreso literario de un “saboteador vital”

El policía local de Vigo Ismael Rodríguez le ha cogido cariño a escribir. Si en el año 2020 publicaba con Círculo Rojo “El precio de dos vidas”, cuatro años después echa mano del mismo sello para dar a conocer “El precio del pasado”. El libro será presentado hoy a las 19.30 horas en el local de la Asociación de Veciños de Lavadores en la ciudad olívica.

En esta nueva entrega prosiguen las aventuras del policía Rafa, protagonista de la novela. Cuenta Rodríguez que hubo dos puntos determinantes para que se animara a escribir esta segunda entrega.

Por un lado, que la primera parte no tenía un final cerrado. Por otro, “que la gente me animó a escribirla. Eso fue clave”, señala el creador.

En el arranque de la nueva novela, el protagonista nos presenta cómo es su vida en Estados Unidos donde realiza una reflexión sobre la soledad.

“El personaje tiene un problema psicológico por cómo fue su vida en las últimas páginas de la primera novela. Eso no le permite tener claro si quiere estar solo o acompañado. A veces, gestionar la soledad es un tema complicado. Él, aunque está rodeado de familia y amigos, no sabe lo que precisa en cada momento”, señala Ismael. “Le pasa eso porque no superó la tragedia de la primera parte”, añade.

En cuanto a si puede ser un “saboteador vital” tal y como señala en el principio de la historia, el creador juega al despiste y responde lacónicamente: “Puede que sí. Las personas a sí son las peores enemigas de sí mismas”.

Esta entrega se plantea como un diario. Ante la pregunta de si así se hace más fácil la lectura, señala que “sí, es más fácil así. Normalmente los libros vienen con un marcapáginas para saber por donde vamos. Aquí, está redactado por orden cronológico por lo que no hay pérdida. Así es más fácil de leer”.

En cuanto a la necesidad del personaje principal de tener una figura femenina como brújula, para orientar su vida, Ismael apunta que “hay dos Rafas en la novela. Uno es ajustado a la norma y con gran sentido de la responsabilidad. Este ve que esa manera de obrar a lo largo de su vida no le trajo nada especialmente bueno. Por eso, sufre. Ahora, piensa en actuar al revés, con una personalidad enfrentada. Veremos si le sae mejor o peor”, reflexiona el policía vigués.

En cuanto a la posibilidad de una tercera parte, confiesa que no puede confirmar si será así: “Por problemas de salud no sé si daré escrito la tercera parte, que es con la que quería rematar la historia”.

En cuanto a la inspiración para escribir, indica que “escribir la segunda parte fue más fácil. La primera partía de la nada pero en esta ya tienes una base y una historia abierta por lo que es más sencillo. El hecho de cambiar de contexto y situación abre la puerta a nuevos personajes, vivencias”.