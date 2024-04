¿Las redes o el deporte?: Ana Peleteiro desvela cuál es su principal fuente de ingresos

Ana Peleteiro ha conseguido compaginar su vida como deportista de élite con su trabajo como influencer. La medallista olímpica se ha hecho un hueco entre algunas de las referentes de estilo y lifestyle compartiendo sus looks, estilo de vida saludable y los momentos más íntimos con su familia.

Tras el nacimiento de su hija Lúa, la gallega se apartó de las pistas, pero ya ha regresado y más fuerte que nunca. Ana Peleteiro se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio y lo está haciendo sin abandonar sus redes sociales, donde a diario comparte contenido.

Sobre su vida como influencer y deportista ha hablado en el pódcast de 'Tómatelo con vino'. La medallista olímpica ha protagonizado una divertida charla con la influencer María Fernández-Rubíes y Rocío Irisarri donde ha hablado sobre los dos mundos y sobre cuál de ellos le reporta más ingresos económicos.

"Depende. Si saco medallas, 50-50 porque hay mucho trabajo de redes que me viene por ser deportista y mi patrocinador más grande, Adidas, tiene bonos y demás y se nota mucho. Pero depende de resultados", respondió la gallega.

"El año que no competí, que solo viví de redes, gané el doble que el año que fui medallista olímpica porque también me pude dedicar más a las redes. Entonces 50-50", desveló.

Peleteiro señaló que ahora mismo está dando un cambio a su imagen y estrategia en redes sociales ( que está provocando que el porcentaje que recibe por las redes sociales sea cada vez mayor y subrayó que "si quieres ganar un extra, que es por imagen" hay que trabajar esa imagen.

"Odio ese concepto, no me gusta verme solo como deportista porque no soy solo una cosa, me gusta maquillarme, vestir...", añadió.