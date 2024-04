Raquel del Rosario descubre su relación con Fernando Alonso tras más de una década separados

A comienzos de los 2000 se convirtió en una de las parejas del momento. El éxito profesional de ambos hizo que todos los focos se posasen en ellos y su matrimonio. Ahora, unos 12 años después de su ruptura, Raquel del Rosario habla sobre cuál es su relación con Fernando Alonso hoy y cómo ha sido durante esta última década.

Pero antes, recordemos como surgió y terminó el amor entre ambos. La pareja se conoció en 2005 y se casaron en noviembre de 2006 en una ceremonia privada en Asturias. Durante su relación, que duró cerca de cinco años, fueron una de las parejas más seguidas por la prensa del corazón en España.

Sin embargo, en diciembre de 2011, anunciaron su separación de manera conjunta a través de un comunicado en las redes sociales. En él, expresaron que habían decidido tomar caminos separados de común acuerdo y que mantenían una relación de amistad y respeto.

Y parece que han conseguido mantener este propósito

Amistad y amor

La expareja parece que ha conseguido mantener este propósito. "Tenemos una relación de amistad muy bonita que hemos conservado todos estos años, nos queremos mucho", ha escrito la artista como respuesta a la curiosidad de sus seguidores que se preguntan cómo se llevan después de tanto tiempo.

Además, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Fernando Alonso va a cumplir un año de relación con la periodista Melissa Jiménez, mientras Raquel ha formado su propia familia junto a Pedro Castro, el padre de sus dos hijos.

Precisamente, en 2021, la familia de la cantante cobraba gran protagonismo después de un episodio que pudo terminar en tragedia. La canaria explicaba cómo había tenido que salvar a puñetazos a su hijo, Mael de 5 años en aquel momento, del ataque de un puma.

"Siempre he dicho en tono de broma que un día, los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés. De camino al hospital con Mael herido en brazos me preguntaba si realmente el suyo lo había abandonado aquella mañana del 26 de agosto. 'Unos milímetros más y no lo hubiese logrado', fueron las palabras del doctor. Supe entonces que su ángel no se había ido, estuvo ahí, sosteniendo esos milímetros que separaban la vida de la muerte", explicaba tras el suceso.

"'Mami, voy al árbol a buscar fruta', me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre el y lo hería ferozmente con sus zarpas. Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima", prosiguió la vocalista del grupo El Sueño de Morfeo.

"Pedro -su pareja y padre de sus hijos- apareció en ese momento, al igual que un segundo puma, logramos entrar en casa sin más incidentes, alertamos a los vecinos y salimos al hospital. Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído. 'Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre', me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras", añadió la representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2013.