Praia América se parte de risa con Karcocha

Como en los más cálidos fines de semana de julio y agosto. Miles de personas abarrotaron ayer Praia América, aunque el centro de atención no estaba en la orilla del mar, ni tampoco en la arena, sino en la carretera. Las bromas de Karcocha a conductores y viandantes desataron las carcajadas y aplausos, como ocurrió el sábado en Puxeiros, Mos.

Más de 2.000 personas abarrotaron la zona. | // RICARDO GROBAS / Neli PIllado

Cientos de cámaras de teléfonos móviles lo esperaban para recoger el momento más tronchante del espectáculo de improvisación y comedia que el arlequín que supera los 3 millones de seguidores en las redes sociales ofreció en la avenida del arenal nigranés. Vitoreado como una auténtica rock star, hizo su aparición colgado de la puerta de un turismo para poner en marcha su peculiar festival del humor en medio de la calzada.

No hubo vehículo al que no le diera el alto. A cada uno de la manera más divertida. A unos les abrió directamente las puertas para entrar a charlar con los ocupantes, con esa voz de pito a la que no hay sonrisa que se resista. A otros los sacó directamente del coche o bajó de la moto para amagar con un robo al descuido. Escenificaba comitivas fúnebres cada vez que aparecía un vehículo familiar o una persona vestida de negro y se ponía en plan seductor cuando irrumpía en escena alguna chica...

Pánico por unos huevos

Consiguió sonrojar a más de una de sus víctimas y hasta subió a hombros a una de ellas, aunque también se encontró con otras con casi tanto desparpajo como él, como el hombre que plantó un beso en pleno espectáculo. Sin duda, la que más sufrió con las chanzas del artista fue la propietaria de unos huevos caseros. Una pareja los llevaba en el maletero cuando el cómico se cruzó en su camino. Se miraron atemorizados cuando el cómico abrió el portón y los cogió para hacer unos malabares. La mujer se tapaba los ojos rodeada de las carcajadas del público. Afortunadamente el sofocón acabó con final feliz. Los huevos intactos y sus dueños bailando con el payaso.

Otro gran éxito para el arlequín más famoso del mundo, que logró entretener a cientos de familias durante algo más de una hora, en especial a los más pequeños, que se agolparon en primera fila sentados a ras de suelo.