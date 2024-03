Joaquín Torres desvela cómo está la relación con su marido: "Él tiene derecho a un desahogo"

Después de sufrir un accidente en la moto y tener que enfrentarse al momento más duro de su vida por el fallecimiento de su madre, Joaquín Torres desvelaba en 'Y ahora Sonsoles' que no está pasando por un buen momento, de hecho, hablaba de un distanciamiento con su marido, Raúl Prieto.

Lejos de vivir una crisis matrimonial o una ruptura, el arquitecto dejó claro que no está a la altura de enfrentarse a esta situación y que Raúl está haciendo todo lo posible para que remonte.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Joaquín y nos ha aclarado que "no hay ruptura en absoluto, hay una gestión del dolor para que podamos soportarlo, para que él pueda soportarlo y yo pueda soportarlo".

El arquitecto se ha distanciado de su matrimonio para "no sentirme una carga y él no seguir dando más de lo que debe porque él tiene derecho a una vida, tiene derecho a concentrarse en su trabajo, en su programa, en salir, en tener vida, y claro que está conmigo a muerte y es imposible estar más, pero por generosidad yo no puedo pedir más justamente porque lo quiero".

"Raúl sufre por verme sufrir"

Una situación que le parece injusta porque él "tiene derecho a un desahogo y es lo que he planteado pero por amor, no por desamor", explicaba con total naturalidad.

El arquitecto, que ha explicado recientemente el conflicto familiar que lleva sufriendo años por culpa de su hermano, ha dicho que "Raúl lleva mucho tiempo soportando lo indecible" y ha confirmado que son "una pareja muy consolidada", pero que les afecta lo que está ocurriendo.

"Raúl sufre por verme sufrir y yo sufro por ser una carga, porque sé que soy una carga y eso es muy duro. Es durísimo, el sentirte una carga, ya sé que cuando hay amor pero en este momento he decidido tomar algo de espacio pero por su salud mental, porque lo necesita, sé que lo necesita" aseguraba.