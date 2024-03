Carpetazo de Matamoros a su relación: "Me ha decepcionado"

Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke, ha puesto fin a su relación con el empresario Nacho Santandreu tras dos años de noviazgo. Así lo ha confirmado la colaboradora de 'Socialité', Laura Roigé durante la emisión del programa. La periodista ha podido hablar personalmente con Anita, quien se ha pronunciado por primera vez desde la ruptura: "Ha sido de mutuo acuerdo con máximo respeto entre los dos y que no hay un motivo en concreto".

En el programa de Telecinco se ha asegurado que la pareja lleva haciendo vidas separadas desde hace tres meses y, en concreto Anita Matamoros, aún no se atreve a hablar de una ruptura definitiva, si no que se refiere a un distanciamiento.

Makoke junto a su hija Anita Matamoros / IG

"Han acabado bien. Hay cariño, hay amor y no hay mal rollo entre ambos. Simplemente, han decidido distanciarse y eso no significa que, en un momento dado, no decidan retomar lo suyo", aseguran la reportera de 'Socialité'.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke y el empresario se conocieron en Milán en 2021, dónde ella realizaba sus estudios, y se llevan 16 años. Aun así, Anita Matamoros no ha anunciado nada oficialmente por su Instagram. “Igual se acabó ese arranque pasional”, reflexionaba Roigé tras hablar con la hija del colaborador de "Sálvame".