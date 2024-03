Bertín Osborne sorprende al convertirse en imagen de una clínica fertilidad: "Una vez tuve un gatillazo"

Bertín Osborne continúa en el foco mediático. Desde que se conoció la noticia de que se iba a convertir en padre y su actitud al respecto y tras el nacimiento del bebé, sus idas y venidas con la madre de su hijo han acaparado un sinfín de titulares.

El artista aún no conoce al bebé. Desde el primer momento manifestó que no tenía pensando implicarse en exceso y que iba a solicitar unas pruebas de paternidad para comprobar su realmente era suyo. Aunque en los últimos días salía a la luz el cambio de actitud que estaría experimentando y por el que estaría dispuesto a un primer acercamiento. Una información que ha pillado por sorpresa a Gabriela Guillén que parece no estar muy dispuesta después de que el cantante desconfiará de su paternidad.

La madre de su último hijo le ha hecho llegar un burofax al que no ha respondido, quizá por los problemas de salud que acarrea a causa de un covid persistente. "Bertín ha ido a una clínica en Córdoba. Así me lo confirmaba él mismo. Está recibiendo un tratamiento ambulatorio y le están administrando una medicación intravenosa porque ha tenido una bajada de defensas", ha desvelado Paloma García Pelayo en 'Espejo Público'.

'Espejo Público' muestra la entrevista de Bertín Osborne / Antena 3

Esa no sería la única clínica que ha visitado el artista. Según ha confirmado el programa de Antena 3 Bertín Osborne será imagen de una clínica de fertilidad y es ahí donde ha dado una entrevista. "Una vez tuve un gatillazo. Gatillazo... A los hombres se nos nota. Debuté tarde y luego recuperé terreno. Disfruto hasta el último segundo. Enamorarme es imposible", fueron algunas de las declaraciones que ha rescatado 'Espejo Público'.

"¿Con sus gatillazos lo ha pasado mal? A Bertín le da igual", se preguntaba Laura Fa. "No le da igual", se manifestaba Susanna Griso. "Pues que no vaya fecundad mujeres si luego no se quiere responsabilidad. Y que no vaya dando entrevistas, que salga en portada diciendo que no quiere ser padre y el resto de la humanidad le diga 'qué bien'. Pues no", expresó la periodista visiblemente enfadada.