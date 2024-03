Castillo, el cantautor del puerto que salta al disco

“Llevo toda la vida tocando la guitarra en bandas; con 15 años ya tenía una. Con 27 años me fui a Edimburgo a vivir, ya me había rendido con la música; dedicarse a ella es muy complicado en España”, rememora Luis, aunque su nombre artístico es Castillo. El músico vigués –conocido por tocar la zona del puerto olívico– que hoy presenta disco en su ciudad y que tuvo en la urbe escocesa su primera iluminación.

“A las dos semanas de mudarme, un día que no llovía fui a un parque a tocar; la gente se acercaba y me tiraba monedas. Yo no hablaba inglés así que no les podía decir que no tocaba por dinero. Saqué suficiente dinero para pagar el alquiler de la habitación”, añade en su recuerdo.

Esa aportación monetaria lo llevó a pensar si aún llegaba a tiempo de ser músico, una idea que había desterrado también por el peso de las recomendaciones familiares y sociales. “La vieja escuela te dice: Estudia, trabaja mucho en algo de provecho y, después, igual es posible ser músico. En Edimburgo, me sumé a una banda y volví a España antes de la pandemia. Dejé el trabajo que tenía para dedicarme a la música al 100%. Ahora toco en el puerto de Vigo”, apunta como carta de presentación.

Esta noche, sin embargo, logrará hacer realidad un sueño: ofrecer un concierto en una sala para presentar su disco, el primero, y que lleva de título “Let the moon kill the sun”, sin duda, una joya musical por las melodías electrónicas que lo adoban, las guitarras, la voz del artista y sus letras introspectivas pero que conectan con la audiencia. Será en Radar, en Churruca, a partir de las nueve de la noche con las entradas a 11 euros (en ticketrona) o 14 euros (en taquilla).

Castillo se presenta apadrinado por Sergio Martínez Puga, guitarra y cacharros electrónicos en la última gira de Iván Ferreiro y músico también junto a Amaro Ferreiro en el espectáculo poético-musical “Ultraluz” de Ledicia Costas. Puga ha sido el productor de su disco.

“El álbum lo preparé hace dos años.Yo era inseguro. No tenía la confianza para entrar en un estudio de grabación. Cuando vas a hacer algo así, necesitas ayuda y asesoramiento. Precisaba grabar una batería; pensé en Sergio por las referencias que tenía aunque no lo conocía cara a cara. Tras contactar con él, en el estudio, cogí una guitarra y toqué. En ese momento, él ya se puso en modo productor y me propuso cambios. Todo cobró más sentido. Todo empezó así; sin él no habría este disco, no habría encontrado el sonido del álbum. Dejé de pensar si lo que hacía le gustaba a la gente para pensar en hacer algo que me gustase a mí”, reflexiona.

En cuanto al nombre para este bautismo melódico enlatado, Castillo explica que “Let the moon kill the sun” hace alusión a un atardecer pero también a un momento en el que la vida pide con voz baja un salto.

“Yo trabajaba en barcos. Era un empleo duro,. Pasaba mucho tiempo fuea de casa; entre un mes y cuatro los pasaba embarcado. Llegó un momento en el que uno debe hacer lo que quiere, si es posible, y dejar de hacer lo que le hace infeliz”. Y en esa línea de ese pensamiento la puesta de sol supone la luz y escuridad entre pasado y futuro. También implicó dejar atrás un empleo por el que inspecciona oleoductos en zonas en guerra como Yemen o Somalia.

“No estuve en contacto directo con la guerra pero había gente armada en el barco para defendernos de piratas, helicópeteros militares que nos sobrevolaban... Al salir de Europa te das cuenta de que estamos en una burbuja de confort. Sacamos el petróleo de lugares en los que provocamos la guerra, mientras somos hipócritas quejándonos de la situación cuando somos parte del problema que no resolvemos”, critica el músico vigués.