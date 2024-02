Peleteiro responde a los comentarios racistas: "La niña tiene un problema: es un poco morenita'

Ana Peleteiro sigue cosechando éxitos en las pistas y fuera de ellas. El LX Campeonato de España Short Track absoluto concluía hace unas semanas en la pista de Expourense con cuatro medallas gallegas, entre ellas, el oro en triple salto para Ana Peleteiro, una victoria extraordinariamente emotiva.

Otra de las facetas de la atleta es la relacionada con las redes sociales, los medios de comunicación y la publicidad. En esta lína, ha concedido una entrevista a Vogue en la que responde extensamente a cuestiones como la maternidad o la vuelta al deporte. Pero hace especial hincapié en el racismo que recibe a través de las redes sociales. En la revista confiesa que comentarios como "negra, vete a tu país" le producen "rabia". "Yo nací en Galicia el 2 de diciembre de 1995. Mi madre biológica es blanca, coruñesa, y fui, al parecer, su segundo embarazo", aclara una vez más.

En esta ocasión ahonda todavía más en su historia. "Ella dio a luz en su casa con 18 años y me dejó en el hospital. De hecho, hace unos meses, me enseñaron el primer registro hospitalario donde consta parte de la información. Es muy fuerte, porque ahí se ve que debió de ser algún tipo de embarazo no deseado, una situación muy difícil y que no tuvo ningún seguimiento de la gestación. No lo sé", explica.

Peleteiro subraya que, en su opinión, su madre biológica fue "una mujer supervaliente, que supo reconocer que no estaba preparada" para criarla y que, por tanto, necesitaba que alguien le criara por ella".

"Ahí intervino la Administración. Llamaron a la primera familia en la lista de adopciones y dijeron: 'La niña tiene un problema: es un poco morenita'. Y ellos no me quisieron. Y también lo entiendo, porque en 1995 adoptar ya era en sí algo novedoso, como para encima estar dando aún más explicaciones", reconoce.

"Mis padres llevaban cuatro años esperando para tener hijos porque no podían concebir de forma natural. Llamaron a mi padre al trabajo el 5 de diciembre y el 10 estaban en Coruña recogiéndome. Es un tema del que no me importa hablar porque me siento superorgullosa. La adopción es algo maravilloso y creo que hay un montón de niños en la misma situación que yo que se merecen una segunda oportunidad", añade.

Peleteiro también abordó otras facetas de su vida, como la manera de compaginar la maternidad con el deporte de élite. “El 20 de diciembre de 2022 me estaban abriendo siete capas de abdomen para ver a mi niña por primera vez. Hoy, gracias al trabajo específico que he realizado junto a la preparadora Cristina Díaz, tengo esa zona incluso más fuerte que antes de ser madre. Pero la verdad es que me costó mucho volver a verme otra vez con mi ropa de competición. Me tuve que decir a mí misma: ‘Si a alguien le molesta que salga con un michelín en una foto, que se enfrenten ellos a nueve meses de embarazo y una cirugía mayor’. Las mujeres todavía nos castigamos mucho si no encajamos perfectamente en ese inalcanzable canon de belleza que no sé quién carajo se inventó”.

“Lúa está ya algo más mayor, ya me apetece más que se quede con sus abuelos y con sus primos. Ya noto que estoy preparada para separarme de ella durante algunas semanas y focalizarme en mí como deportista. Y, a la vez, la necesito cerca, porque me da la vida”, concede.

Con la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos, la atleta gallega tiene clara su meta: “Medalla. No hay otra cosa...Estoy trabajando todos los días para conseguirlo. La verdad es que me encuentro muy bien. Estoy haciendo cosas que no había hecho nunca antes. Y mi entrenador, Iván Pedroso, está muy orgulloso. Confío plenamente en él. Además, desde que di a luz, nuestra relación está en un momento muy dulce. Tengo muchísima confianza en este año. Y me encanta, porque hay quienes no la tienen. Hay quienes piensan que por haber sido madre, mi éxito en la pista es cosa del pasado”

“Ha sido un año, sobre todo, de descubrirme como mujer y como persona. He tenido que desenterrar a la Ana más trabajadora y más persistente, a la Ana que aunque se levante cansada tras una noche sin pegar ojo, tiene que ir a entrenar. La maternidad hace que, a veces, todo sea una odisea. Para mí, aunque pueda parecer una tontería, lo que más me sorprendió de ser madre es que algo tan simple como ir a tirar la basura requería de una logística de la leche. Pon a la niña en el carro, ponle el abrigo, coge la basura… cuando te quieres dar cuenta, llevas una hora intentando salir de casa. No podía ir a ningún sitio sin mi hija, sobre todo al principio, porque además estaba dando el pecho. Me separaba de ella diez minutos y parecía que los senos me iban a explotar. Eso fue lo que más me chocó”.