La modelo Verónica Hidalgo, devastada por sus problemas para ser madre: "Me han quitado las trompas de Falopio"

La ex-miss España, Verónica Hidalgo, ha visitado el plató de '¡De viernes!', dónde se ha sincerado sobre sus dificultades para ser madre. La modelo, visiblemente emocionada, ha narrado los varapalos sufridos en su "carrera" por convertirse en madre, sin éxito hasta el momento.

Hidalgo ha comentado que ha acudido, junto a su pareja, a varias clínicas de fertilidad, en las cuales "en ningún momento se preocuparon por decirme cuál era el problema", explicaba con lágrimas en los ojos. La modelo se siente "decepcionada" y lamenta haber sido "tan novata" al no haber pedido explicaciones.

Tras cinco intentos por convertirse en madre, la ex-miss decidió parar, especialmente por el desgaste psicológico que estaba sufriendo: “Siento que han jugado con nuestra ilusión, nuestra necesidad. Nos hemos sentido mal”, zanjaba.

Eso sí, Verónica ha explicado que ahora abre una nueva etapa con una clínica diferente, en donde "sí se han preocupado de ver el problema". De hecho, la modelo aclara que la acaban de operar para quitarle las trompas de Falopio, que "estaban obstruidas", lo que dificultaba la inseminación.

Un horizonte de esperanza para Verónica y su pareja, que reconoce que ha sufrido mucho: “Ha sido mucho desgaste físico, psíquico, económico, de pareja… Gracias a él no he tirado la toalla”, añade.

“Te llegas a obsesionar y es una cosa que sufres tú en silencio porque no se lo quieres contar a la gente. Todos te dan consejos y no saben nada. Te dicen ‘cuando te relajes te quedarás embarazada’, pero no es así. Eres esclava de un medicamento con horarios”, se confiesa la invitada.