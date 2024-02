María Castro luce espectacular en una revista del corazón en la recta final de su embarazo : "¡Tic, tac, tic, tac, boom!"

El pasado 1 de noviembre María Castro anunciaba por redes sociales con una imagen presumiendo de una abultada barriguita y un significativo mensaje, que estaba esperando a su tercer hijo. La actriz viguesa, que tiene dos hijas con José Manuel Villalba –Maia de 7 años y Olivia de 3– dejaba entonces en el aire el sexo de su bebé, pero meses más tarde, incapaz de guardar el secreto más tiempo y deseando compartir su felicidad con su legión de seguidores María desvelaba el sexo de su tercer hijo: iba a tener otra niña.

Este miércoles, María es una de las protagonistas de las revistas del corazón gracias al reportaje que ha publicado "¡Hola!", en la que "la barriga se ve en su máximo esplendor…. Y ya estamos en la SEMANA 31! ¡Tic, tac, tic, tac... BOOM!", comenta la viguesa en una de las fotos de la sesión a la que se sometió para lucir espectacular en la publicación de papel 'couché', y que ha compartido en su perfil de Instagram.

La actriz gallega, que interpreta a Pía Adarre, la amable y sufrida ama de llaves de la serie de época de La 1 de TVE, "La Promesa", viene de celebrar con el resto del equipo el capítulo 300 de esta ficción de época de las tardes de entre semana de la televisión pública. De ahí que en la noche del pasado domingo 25 de febrero se emitiera un doble capítulo especial.

Un aniversario que María completa ahora con este reportaje, en el que muestra el avanzado estado de gestación en el que se encuentra, en esta recta final de su embarazo. Así cuenta la viguesa en sus redes cómo fue la propuesta de la revista: "¿Te apetece hacer un "¡Hola!" para celebrar el éxito de La Promesa y de paso quedarte con unas fotos bien bien bonitas de embarazada?".

"¡Claro!", escribe en el comentario de la foto, que completa así: "¡Y aquí está una de las elegidas! ¡Me he visto en el kiosko y me he puesto hasta nerviosa!".

También agradece a los profesionales involucrados en el resultado final de las fotos: "por resaltar mis pequitas y la cabellera, por cómo me iluminas y cómo ves al otro lado del objetivo, y por demostrar que una embarazada a puntito de caramelo tiene… pues eso, su “puntito”!!!!"

Parto programado

Cuando cumplió la semana 30 de embarazo, María Castro explicaba en sus redes el tiempo que le quedaba para dar a luz -anunció que llegaría hasta la semana 37-, y sus seguidores se preguntaban por qué ella sabía la fecha exacta, así que decidió compartir cómo sera el proceso con pelos y señales y los motivos del mismo.

"Lo primero porque será una cesárea sí o sí. Es la tercera y en mi caso ya no se la juegan. También es verdad que con Olivia a punto estuve del desgarro uterino, y supongo q eso influye. Lo segundo, porque será programado como todos, porque al pincharme heparina, los días previos a “abrirme” deben bajar la dosis poco a poco para no sufrir trombos, pero al tiempo no llegar anticoagulada a quirófano, ya que supondría un problema el no poder cortar la hemorragia. Así q por eso no esperan a que mi cuerpo se ponga de parto, lo ponen ellos “pronto”, para evitar sustos de última hora", explica la intérprete gallega en su publicación de Instagram.

También compartió que la peque "va grandota, percentil 74 y un kilo y medio de peso, así que esperamos que, aunque le faltarían esas tres semanas estándar de cocción cuando nazca, en éstas desarrolle los suficientes mofletes para comérnosla a bocaos".