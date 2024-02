La carrera artística de Yoko Ono (Tokio, 1933) comenzó bajo las bombas de los aviones estadounidenses sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. La pequeña Yoko huyó con su familia al campo, donde escaseaban los alimentos , y donde, junto a su hermano pequeño, se pasaba los días mirando al cielo como vía de escape del horror de la guerra. “Imaginábamos platos de comida en el aire y usábamos nuestros poderes de visualización para sobrevivir”, recordó en su momento la artista. “Quizá esa fue mi primera obra de arte”, añade.

Arte bajo la sombra de Lennon / LUCAS FONT

A partir de entonces no paró de crear. Y siempre con el telón de fondo de la fragmentación del individuo y de la necesidad de establecer vínculos, compartir y colaborar para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Ono se convirtió en un referente del arte participativo durante la segunda mitad del siglo XX, convirtiendo las aportaciones del público en un elemento más de sus obras. Unas creaciones que la Tate Modern de Londres ha recopilado en la exposición Yoko Ono: Music of the Mind, que repasa los trabajos más destacados de la artista durante cerca de 60 años de carrera y que estará abierta al público hasta el 1 de septiembre.

Obras con instrucciones

Entre las piezas de la exposición está la antología Grapefruit, publicada en 1964, que recopila cientos de instrucciones escritas al público para que imagine, experimente y complete sus creaciones, físicamente o simplemente en sus cabezas. En una de ellas, la artista da las siguientes instrucciones: “Haz un agujero en un lienzo y pasa tu mano por dentro desde la parte trasera. Recibe a tus invitados en esta posición. Daros la mano y conversad a través de ellas”. La reproducción de ese lienzo es una de las cerca de 200 obras expuestas.

Ono entendía el arte participativo como una forma de poner al público en el centro y de unir una sociedad fragmentada por la guerra y los conflictos. Algo que, según la comisaria de la exposición, Juliet Bingham, es el eje central de la exposición. “Ono describía su arte como transformativo, incompleto y participativo”, explica. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden pintar sus propias sombras en un mismo lienzo (“Shadow Piece”, 1963), escribir mensajes a sus madres y colgarlos de la pared (“My Mommy is Beautiful”, 2004) o jugar una partida de ajedrez en un tablero con todas las casillas y las figuras blancas (White Chess Set, 1966). “Juega mientras puedas recordar dónde están todas tus piezas”, rezan las instrucciones.

Creaciones como el tablero blanco de ajedrez dan fuerza al propósito de Ono de acabar con los conflictos y de lograr una sociedad igualitaria y pacífica. “Hay un gran número de trabajos que hacen referencia al cielo como metáfora para la paz y la libertad”, asegura Bingham. Ese cielo, observado junto a su hermano en su infancia en Japón, se materializa en obras como “Helmets: Pieces of Sky” (2001), en la que una decena de cascos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, colgados del techo, son rellenados con piezas de puzle azules que los visitantes pueden llevarse a casa.

Activismo con John

La exposición también deja espacio a las acciones que Ono realizó junto a su marido, John Lennon, para divulgar su mensaje pacifista. Entre ellas están las grabaciones de canciones como “Give Peace a Chance” (1969); fotografías de la campaña “War is Over” (If you want it) y un fragmento del documental “Bed Peace” (1969), que recuerda cuando la pareja atendió a la prensa desde la cama de su hotel en Montreal.

Los actos a favor de la paz realizados junto al emblemático beatle son solo una pequeña parte de la dilatada carrera artística de Ono, que incluye obras que tratan de visibilizar la causa feminista y el drama de la inmigración.