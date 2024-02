Hace unos días, Ana Legazpi, vocalista de 'Marlena', estrenó una canción con numerosas 'indirectas' dirigidas a su ex pareja, Dulceida. El tema llamado 'Red flags' recoge numerosas alusiones a la influencer como "tan dulce como tu nombre. Me amarga pensar lo que podría haber pasado, pero no llegó a pasar" o "me sobran las ganas y a ti los follows en Instagram".

Nada más ver la luz, la letra se expandió como la espuma por redes sociales y muchos esperaban la respuesta de Dulceida, que prefirió no manifestarse en primera instanca. Sin embargo, en su última aparición pública, Dulceida atendió el micro de 'Socialité' y decidió no morderse la lengua y responder de forma clara a la canción de Ana Legazpi. Elegante y clara Cuando le preguntaron sobre su opinión sobre la canción de 'Marlena', Dulceida se mostró fría y respondió con claridad al programa de Telecinco: "No soy muy de tirar indirectas, prefiero ser elegante y no responder a esas cosas, no me parece bien que la gente tenga que hablar de los demás, yo me limito a hablar de mí, los demás que hagan lo que quieran". Sus declaraciones no pueden ser más claras, pues Dulceida deja visible su disconformidad con las formas de Ana Legazpi y sus "red flags". Sin duda, Dulceida ha demostrado estar por encima de la situación y su saber estar para no convertir su ruptura en un 'circo' público.