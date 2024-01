Una de las cuestiones pendientes de la Casa Real española son las redes sociales. Al margen de un perfil en 'X' y otro en Youtube, ni la reina Letizia ni el rey Felipe VI cuentan con sus propias redes con las que estar más cerca de sus seguidores. Una cuestión que les separa de otras monarquías que si han dado el paso.

Con la mayoría de edad de la princesa Leonor se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que se abriese sus propias redes sociales y estar así más conectada con las nuevas generaciones. Pero por el momento parece que la Casa Real no está dispuesta a dar ese paso.

Aunque no tienen perfiles oficiales ni en Instagram ni Tiktok, esto no significa que no estén pendientes de lo que ocurre en las redes sociales. Y es que tal y como ha confirmado el portal 'Monarquía Confidencial', doña Letizia cuenta con una cuenta privada con la que sigue la actividad de su sobrina, Victoria Federica y, probablemente también la de Carla Vigo.

Fuentes cercanas a la Casa Real han confirmado al citado portal que Letizia recurre a esta cuenta en su tiempo libre y navega en la red de incógnito. "Dispone de una cuenta personal, a través de la cual está al tanto de la actualidad. No figura su nombre para evitar ser reconocida, y ni tampoco aparece una foto en el perfil, pero está al tanto de lo que se publica en la red", aseguran.

Una de las cosas que la reina Letizia sigue más de cerca son los eventos en profesionales a los que asiste su sobrina Victoria Federica. Aunque han dejado claro que la monarca visita las redes por curiosidad, como parte de su tiempo libre.