Sofía Suescun se ha sometido a su primera operación estética. Hace unos días la de Pamplona compartió con sus seguidores la decisión de operarse la nariz mientras mostraba lo nerviosa que se encontraba por lo que estaba por venir.

Según ella misma confesó, era la primera vez que se sometía a este tipo de cirugías y quiso compartir todo el proceso con sus seguidores. Además de su llegada al hospital, también mostró como estaban siendo sus primeras horas tras salir de quirófano.

Por si eso fuera poco, también subió un vídeo en el que reaccionaba a su nueva nariz y su comportamiento se ha convertido en el blanco de las críticas de mucho. Sofía Suescun no pudo evitar la emoción al ver las imágenes con los resultados de la intervención y la indignación no se hizo esperar.

"La verdad es que me da hasta vergüenza, montar ese show porque te vas a arreglar la nariz porque allí te da la gana, que no es ningún tema médico ni de salud. Tú no sabes lo que es tener que bajar a un quirófano por obligación, por salud, y que tu familia esté en vilo esperándote a ver cómo ha ido la operación", escribía uno. "Qué vergüenza que publicites en redes tu arreglo de nariz, habiendo gente sufriendo en hospitales por sufrir algún tipo de enfermedad. Que poquito sentido común", añade otro. "Si tuvieras un problema de salud, ¿qué pasaría?", se pregunta un tercero. "Ojalá nunca tengas que hacer quimioterapia y radioterapia, entonces llorarías más."

Pero también hay quien ha querido salir en defensa de la influencer, apoyando que haya decidido someterse a este retoque si era algo con lo que no se sentía cómoda. "Si ella se quiere cambiar algo de su cuerpo es libre, no está haciendo nada malo, más bien preocuparos de que os falta en la vida para sentir la necesidad de atacar a otras personas", escriben."Si le ha salido gratis... ¡Pues mejor para ella! A cuantos de los que la criticáis os perjudica?"