Georgina lleva casi dos años enfrascada en una batalla judicial contra Mediaset por lo que considera su "derecho al olvido" la aparición de testimonios de sus familiares en programas como 'Sálvame' y 'Socialité', dando detalles de cómo era antes de su relación con sus abogados. Unas declaraciones que hicieron que pusiese manos a la obra a sus abogados.

El juicio ha llegado a su fin y se ha saldado con la derrota de la novia de Cristiano Ronaldo. Georgina ha perdido el juicio contra el grupo de Fuencarral, a quienes pedía 400.000 euros de multa por la difusión de los testimonios de varios miembros de su familia materna.

"El interés público de la pareja de Cristiano Ronaldo es indiscutible y que prima el derecho a la información sobre su derecho al honor", se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso 'El Confidencial'. Además, tendrá que pagar las costas judiciales.

Pero esto no es lo único que ha salido a la luz. El mencionado periódico ha destapado los datos más personales de la influencer que se recogen en la sentencia. Las declaraciones de su hermana Ivana han permitido conocer que su padre, que vivía en Argentina, tuvo una vida convulsa que incluso le llevó a prisión y que falleció en ese país tras una larga convalecencia. Una enfermedad durante la que Georgina cuidó de él durante varios viajes desde España.

“Durante la hospitalización de su padre hasta su fallecimiento, Georgina se desplazó en varias ocasiones hasta Argentina incidiendo en que ni su abuela ni su tío materno hablaron con la demandante porque no tenían su teléfono móvil, solamente tenían el de la declarante a raíz de la enfermedad de su padre. No se avergüenza de esa parte de la familia, simplemente no tenían relación”, se recoge.

Ivana da la versión de su hermana es respecto a la relación con su hermanastra Patricia, una de las personas del entorno de Georgina que más veces han comparecido en los programas que constan en la sentencia.

“Una noche, recibe una llamada de su hermanastra pidiendo dinero, lo cual comunicó a Georgina al día siguiente. La misma, delante de la declarante, llamó a Patricia y se ofreció para pagar una compra semanal y material escolar al hijo de su hermanastra, que declinó la oferta ‘porque solo le interesaba el dinero en metálico”.

“A raíz de las publicaciones aludidas en la demanda, Georgina ‘se vio afectada personal y profesionalmente”, se puede leer a este respecto. “Hubo un contrato con la marca L’Oréal cuya firma se retrasó, indicando que en 2018 empezaba su proyección profesional”. Un contrato que finalmente sí que se firmó.