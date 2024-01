El torero Juan Ortega es uno de los grandes protagonistas de la crónica social en los últimos meses, después de que el 2 de diciembre se convirtiese en un ‘novio a la fuga’ al plantar a su prometida Carmen Otte en el altar horas antes de su boda. Completamente desaparecido dos meses, y tras haber protagonizado una infinidad de titulares, rumores y especulaciones sobre los motivos de su decisión, el sevillano reapareció ayer para romper su silencio en ‘Herrera en COPE’. Tranquilo y demostrando un aplomo sorprendente, Ortega no ha vetado ningún tema y se ha sincerado sobre su plantón en el altar a la que era su prometida, revelando que aunque no se arrepiente de haber suspendido su boda, sí del modo que eligió para hacerlo, horas antes de darse el ‘sí quiero’. “Asumo mi equivocación y pido perdón no por la decisión en sí, sino por el momento”, aseguró en las ondas.