El Sinattra Club, en Vigo, acoge este sábado a partir de las nueve de la noche la entrega de los XXIII Premios de la Música Maketon que serán presentados por Emma Placer que participa en el jurado con Salvador García y Xosé Otero. El fin de los mismos es valorar la labor de los artistas musicales locales. Actuarán los grupos Lontreira y Stoned at Pompeii.

Los nominados a mejor disco autoeditado son Kyotto con “Por si no vuelvo a casa”; Wöyza and the Galician Messengers, con el álbum homónimo; Zälomon Grass, con “Space Opera”; más Lontreira con “Apnea” y Cubo Metálico con “IIIOIIOIIOOOIIOIIII...”.

En la categoría de mejor disco se encuentran Sen Senra (“PO2054AZ (Vol.1)”; Los Marcianos con “Cápsula de evasión”; Dani con “Posdata”; Iván Ferreiro con “Trinchera pop”; e Igloo con “Planes para días grises”.

Respecto a los nominados a mejor directo, nos encontramos con Treintañeras Cañeras, Sila Lúa, Os Vacalouras, Family Folks y Fillas de Cassandra.

Como nominados a mejor productor, figuran Javier Vicalo, Paco Serén, Javier Abreu, Adri “Bocas” y Omy Cid.

En la sección de mejor videoclip, competirán por el premio Ganjahr Family por el trabajo “Feel like Iago”; Chungo Pastel con “Musgo”; The Mirror con “Arde”, Broken Peach, con “¿Quién dirá que no?” y Kyotto con “Noche de Halloween”.

Por último, en la nominación de trayectoria musical están Bernardo Vázquez, Nostromo, Abraham Boba, Tono Alcalde y Fon Román.