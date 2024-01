El pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne se convertía en padre por séptima vez. Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo junto al artista, después de meses de tensión entre ambos por la paternidad. La relación entre ellos no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad.

Unos días después del nacimiento del bebé, al que no ha conocido, Bertín Osborne ha roto su silencio con una exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que se ha sincerado sobre su paternidad y su relación con Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

El cantante lo tiene claro y su intención es comprobar si ese niño es hijo suyo, aunque parece que la madre no está dispuesta ello. Según ha publicado '20 minutos', la intención de Gabriela es registrar civilmente a su hijo con sus dos apellidos. Tras la contundencia de Bertín, no quiere que el bebé tenga ningún tipo de vinculación con el cantante al que, según han desvelado fuentes cercanas a la colombiana, no le va a reclamar ningún tipo de pensión o manutención.

Con esta decisión, Gabriela evitará que el cantante se tenga que someter a las pruebas de ADN. Un proceso que ella misma ha tachado "humillación y falta de respeto" en su círculo cercano. Ella está totalmente convencida de que Bertín Osborne es el padre de su hijo.